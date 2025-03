A Cuneo Plin dà il benvenuto al ciclo di incontri su sport e comunità

Terminati gli incontri sul cibo, Plin è pronta a ospitare il quarto ciclo di incontri che traghetterà la programmazione verso la stagione primaverile.

Venerdì 14 marzo alle ore 17 lo spazio del Rondò dei Talenti di Cuneo darà il benvenuto alla tematica “Sport e comunità”.

Come già avvenuto negli scorsi mesi, l’evento di lancio sarà di natura istituzionale e vedrà la partecipazione di tre ospiti impegnati a divulgare i valori dello sport attraverso la loro attività e l’impegno nella propria comunità; parteciperanno infatti Claudia Martin, delegata provinciale del CONI per la Provincia di Cuneo, Valter Fantino, assessore allo Sport del Comune di Cuneo e Davide Sannazzaro, sindaco di Cavallermaggiore e consigliere provinciale, ex giocatore e dirigente di pallavolo.

Il panel del 14 marzo, dal titolo “Lo sport come salute, svago e rete di comunità”, punta a indagare tutti quei fattori dell’attività atletica che travalicano l’aspetto puramente dell’allenamento fisico e che sfociano in aggregazione sociale, hobby, intrattenimento e, ovviamente, benessere.

Le istituzioni giocano un ruolo importante nel promuovere uno sport equo, sano e inclusivo, dove i ragazzi possano trovare un terreno fertile per coltivare passioni e amicizia e dove possano trovare una valvola di sfogo, ma lo sport è importante anche per gli adulti, per mantenere uno stile di vita sano e attivo, oltre che per allacciare o mantenere legami di amicizia.

Un impegno costante da parte di tutta la società può trasformare lo sport in uno strumento di sviluppo per le città e per le persone che le abitano.

Appuntamento quindi per venerdì 14 marzo alle ore 17 presso gli spazi Plin, al secondo piano del Rondò dei Talenti di Cuneo (via Luigi Gallo, 1).

Tutti gli eventi sono realizzati con il sostegno di Fondazione CRC.

Per iscrizioni: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-lo- sport-come-salute-svago-e-rete-di-comunita- 1264763173699