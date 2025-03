Arriva al Don Bosco Cuneo il “Luca Bono Show”: l’illusionismo ad un nuovo incredibile livello

Sarà un viaggio incredibile, tra realtà e fantasia. La città di Cuneo si prepara a vivere una giornata all’insegna della magia e dell’illusionismo con un evento imperdibile firmato Blink Circolo Magico.



Sabato 15 marzo, nella Sala della Comunità del cinema teatro Don Bosco, andrà in scena il tanto atteso “Luca Bono Show”. Due spettacoli, alle ore 17 e alle ore 21, un’occasione unica per lasciarsi trasportare nel mondo dell’illusione, tra stupore e poesia, con uno dei talenti magici più apprezzati della sua generazione.



“Dimentica il classico mago con cilindro, bacchetta e frac, fatti trasportare in un mondo di illusione, poesia e divertimento.”



Luca Bono, già vincitore del Campionato Italiano di Magia e del prestigioso Mandrake d’Or, è un mago che ha saputo portare l’arte dell’illusionismo ad un nuovo livello, fondendo spettacolarità, emozione e innovazione. Il suo show è un viaggio attraverso il meglio del suo repertorio: 80 minuti di pura meraviglia in cui la magia prende forma davanti agli occhi increduli del pubblico.



Al suo fianco ci sarà la talentuosa Sabrina Iannece, non solo assistente ma vera e propria co-protagonista, che con la sua eleganza e abilità acrobatica arricchisce lo spettacolo di momenti di grande impatto visivo. La danza è da sempre la sua passione: prima quella jazz, quella contemporanea e hip-hop, poi la danza acrobatica aerea con i tessuti e la specializzazione con il cerchio.

Nel 2012 l’incontro con Luca Bono, con cui per la prima volta sale sul palcoscenico come assistente di scena, per poi diventare vera e propria co-protagonista dei suoi spettacoli, in cui rinnova la figura stereotipata dell’assistente del mago.



DALLA TV AI GRANDI PALCOSCENICI INTERNAZIONALI



Luca Bono non è solo un illusionista da teatro, ma vanta una carriera costellata di successi televisivi e internazionali. Ha conquistato il pubblico con la sua partecipazione a “The Illusionist – La grande magia” su Canale 5, è stato insegnante nel programma “Si può fare” su Rai Uno ed è stato protagonista di “Vuuaalà! Che Magia!” su Boing. A livello internazionale, ha affiancato il Maestro Arturo Brachetti in tour di successo tra Canada, Francia e Belgio, portando la sua magia oltre i confini italiani.



UNA MAGIA VIRALE



Quella di Luca Bono è una magia moderna e virale che ha saputo conquistare anche il mondo digitale, rendendo la magia un linguaggio attuale e innovativo. I suoi video, che reinterpretano l’attualità attraverso l’illusionismo, sono diventati virali e ripresi da testate nazionali. Una magia che non smette mai di stupire, capace di coinvolgere un pubblico sempre più ampio, dai più piccoli agli adulti.



PRONTI PER UNO SHOW DI ALTISSIMO LIVELLO



Da parte del presidente dell’associazione Blink Circolo Magico, Giorgio Barbero, l’invito rivolto a tutti gli appassionati e curiosi a partecipare a questo evento straordinario:



“Siamo felici di proseguire la collaborazione con gli amici del Don Bosco di Cuneo per portare ancora una volta la magia nella città di Cuneo. Sim Sala Blink è una rassegna che, anno dopo anno, continua a stupire e incantare il pubblico di tutte le età. Con Luca Bono avremo uno spettacolo di altissimo livello, un artista che ha conquistato palcoscenici internazionali e che siamo orgogliosi di ospitare. Vi aspettiamo numerosi per una giornata all’insegna dell’incanto e della meraviglia!”



Biglietti da 15 € con prenotazione consigliata. Per informazioni +39 366 53 97 023 o su www.blinkcircolomagico.it, possibilità di acquisto biglietti anche su Eventbrite.



La rassegna Sim Sala Blink è patrocinata dalla Provincia di Cuneo, dai Comuni di Cuneo e Dronero, dall’ATL Cuneese, dalla Fondazione CRC e dalle Acli Arte e Spettacolo Cuneo.