"Voglio imparare ad amarmi": ad Alba un evento per ricordare Irene Ferrero e sensibilizzare sui disturbi alimentari

In occasione della Giornata Nazionale per il contrasto e la cura dei disturbi dell'alimentazione e della nutrizione, l'associazione Odv Il Bucaneve organizza un evento speciale, che si terrà il prossimo 15 marzo a partire dalle 15 presso la Zona H, luogo simbolico di solidarietà e riflessione.

La giornata sarà dedicata alla memoria della compianta Irene Ferrero, scomparsa un anno fa a soli 23 anni , e sarà l'occasione per inaugurare la panchina lilla, un segno tangibile di speranza, di accoglienza e di sensibilizzazione verso chi affronta ogni giorno il difficile cammino dei disturbi alimentari. Un evento che vuole anche dare spazio alla riflessione e alla crescita personale, per imparare a prendersi cura di sé stessi, amarsi e superare il dolore invisibile che spesso si porta con sé la malattia.

Durante l'incontro, il pubblico avrà la possibilità di ascoltare gli interventi di persone molto vicine a questa tematica: la dottoressa Lanaro, psicologa e vice presidente dell'associazione Il Bucaneve, condividerà importanti riflessioni sul tema del benessere psicologico, mentre il sindaco Alberto Gatto porterà il suo saluto istituzionale. Un pensiero particolare verrà rivolto dalla mamma di Irene, che con grande coraggio e amore, sarà presente per ricordare la sua amata figlia.

In un'atmosfera di grande emozione, saranno letti alcuni pensieri e poesie di Irene, che riflettono la sua anima sensibile e la sua lotta interiore.

"L'evento sarà un'occasione per riflettere insieme – dicono gli organizzatori –, per supportarsi a vicenda e per rimanere vicini a chi è in difficoltà. Non mancheranno momenti di condivisione, ascolto e sostegno reciproco, tutti fondamentali per creare una comunità più inclusiva e consapevole. Per l'occasione, nei giorni 14, 15 e 16 marzo le torri di Piazza del Duomo verranno illuminate di lilla. Vi aspettiamo con il cuore aperto, per essere insieme uniti in questa causa così importante".