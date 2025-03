Camminata notturna da Viola Castello a Battifollo: appuntamento a sabato 15 marzo

La pro loco di Battifollo, sabato 15 marzo, presenterà una veste nuova del proprio territorio, organizzando una camminata in notturna da Viola Castello a Battifollo attraverso le strade sterrate che collegano i due paesi.

Il percorso, della lunghezza di circa 7 km, è in gran parte in cresta tra le valli Tanaro e Mongia, lungo una dorsale particolarmente suggestiva, incontaminata da attività umana ed immersa nella natura più sincera. Ad aggiungere ulteriore fascino ci penserà la luna nel suo pieno plenilunio, la quale rischiarerà il cammino dei partecipanti dando una veste emozionante all'evento.

Al termine del percorso si potrà cenare presso i locali della pro loco di Battifollo, con menu di: salame, crostini con lardo, frittata, polenta con salsisccia o formaggi, torta di nocciole con crema di zabaione.

Ritrovo presso la sede della pro loco, adiacente ala municipio, verso le ore 17.30, quindi partenza con la navetta per Viola Castello e inizio della passeggiata.

Il costo è di €. 22.00 per adulti, €. 12.00 per bambini da 6 a 12 anni e gratis per i bambini fino a 5 anni.

In considerazione della particolarità dell'evento, la prenotazione è obbligatoria: Alberto 3396233679, Piera 3391957607.

In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata.

La pro loco ringrazia i volontari e i Comuni di Battifollo e Viola per la continua diponibilità accordata.