Il cebano Paolo Pera completa la "Six majors": "Il Comune conferisca un'onorificenza per il valore sociale e sportivo"

Ottimo risultato sportivo per l'odontoiatra cebano Paolo Pera che, all'età di 75 anni, ha da poco concluso la "Six Majors", correndo le sei maratone più famose al mondo.

Domenica scorsa ha concluso l'impresa terminando la competizione di Tokyo che, insieme a Boston, Londra, Berlino, Chicago e New York, compone il sestetto delle sei corse su distanza più prestigiose al mondo della “World Marathon Majors”.

Così il consigliere di minornaza Paolo Marsilio ha protocollato e presentato una proposta al Comune: "Suggerire una proposta di onorificenza per il sig. Paolo Pera, concittadino che con le sue imprese sportive , in giro per il mondo ha rappresentato e rapprese la nostra amata città. La "Six majors" è un risultato importante per il 75 enne Paolo, che ha sempre rappresentato nel nostro paese il valore dello sport e la resilienza dell'allenamento e dello stile di vita sano.

Propongo quindi un'onorificenza per il valore sociale, culturale e aggregativo dello sport , volto a premiare Paolo Pera come esempio di passione, dedizione e perseveranza nella propria disciplina sportiva".