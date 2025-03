Auto a gpl in fiamme in un cortile privato a Racconigi: nessuna conseguenza su persone e abitazioni

Incendio di un'auto a gpl in un cortile privato alle 12.17 di oggi a Racconigi. L'allarme è stato lanciato dallo stesso proprietario e non risultano feriti.

Nell'incendio sono andate a fuoco anche le cataste di bancali presenti a poca distanza, ma non vi sono state ulteriori strutture coinvolte o danneggiate.

A domare le fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Saluzzo con il supporto dei volontari di Sommariva del Bosco. Una volta spente hanno quindi provveduto alla messa in sicurezza e alla bonifica dell'area.