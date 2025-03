Bra, al multisala Vittoria la 3ª edizione di “Ritorno al cinema” con Aiace Torino e Cooperativa Alice

Grande notizia per tutti i cinefili. Arriva al multisala Vittoria di Bra la 3ª edizione di “Ritorno al cinema”, la rassegna con cui la sezione di Torino dell’Associazione Italiana Amici Cinema d’Essai (AIACE) rinnova il suo impegno ultratrentennale alla promozione dei film di qualità sul territorio regionale e al sostegno delle sale di provincia.

L’iniziativa propone un pacchetto di 3 proiezioni curate da un critico/esperto cinematografico, collaboratore di AIACE Torino, e suddivise nelle seguenti categorie: “Orizzonte cinema” (proiezione serale di film d'autore); “Generazione Z” (proiezione serale dedicata alla rappresentazione dell'universo giovanile); “Al cinema dopo la merenda” (proiezione pomeridiana dedicata alle famiglie).

L’organizzazione fa sapere che, oltre al critico cinematografico, parteciperà agli eventi la Cooperativa Alice attiva nel tessuto braidese in molteplici aree d’intervento (dipendenze, disabilità, infanzia, minori e famiglie, migrazioni, inserimenti lavorativi e inclusione sociale…) all’interno di strutture e con progetti sul territorio, in partenariato con diversi soggetti del Terzo settore e non solo.

Le pellicole proposte al multisala Vittoria, saranno presentate dal critico cinematografico Amerigo Liberale, con ingresso al prezzo di euro 3,50 per tutti. Ecco il programma con film, date e orari: “Vermiglio” di Maura Delpero, lunedì 10 marzo, ore 21, per la sezione “Orizzonte cinema”. Trama: tre sorelle, Lucia, Ada e Flavia, non più bambine, non ancora donne, si trovano a vivere nell’ultimo anno del conflitto mondiale. Un unico sparo segna la fine della loro innocenza…

“Non dirmi che hai paura” di Yasemin Samdereli, lunedì 17 marzo, ore 21, per la sezione Generazione Z. Trama: Samia è una bambina somala con il sogno di diventare la donna più veloce del suo paese. Il film racconta il coraggio di una giovane donna che sfida un regime brutale e lotta per la sua libertà e per il suo futuro.

“Emma e il giaguaro nero” di Gilles de Maistre, sabato 22 marzo, ore 18, per la sezione “Al cinema dopo la merenda”. Trama: Emma è un’adolescente cresciuta in Amazzonia con i genitori. Dopo un tragico evento è costretta a trasferirsi a New York. Il film racconta un’incredibile storia di amicizia ambientale in uno dei luoghi più straordinari del pianeta.

Non c’è che dire, di fronte a tutti questi titoli, ci vogliono solo una bella poltrona e una ciotola di popcorn per godersi lo spettacolo. Info: www.cinemavittoriabra.it.