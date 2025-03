Nel cuneese il camper attrezzato del Rotary Club per la giornata della prevenzione

Il Rotary Club Cuneo 1925, in collaborazione con il Rotary Club Mondovì, il Rotary Club Saluzzo, il Distretto Rotary 2032, con la partecipazione del ROTARACT e l’INTERACT CLUB CUNEO PROVINCIA GRANDA presentano il progetto di prevenzione e cura delle malattie, erogando visite gratuite in varie discipline mediche, in 4 città:

• MONDOVI’ – sabato 8 marzo dalle ore 14,00 alle ore 18,00 - Corso Statuto, antistante il Comune

• LIMONE PIEMONTE – domenica 9 marzo dalle ore 09,00 alle ore 13,00 - Piazza della Croce Rossa

• SALUZZO – sabato 5 aprile dalle ore 14,00 alle ore 18,00 – location da definire

• DEMONTE – domenica 6 aprile dalle ore 09,00 alle ore 13,00 - Piazza Statuto