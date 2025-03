Quasi cinquant’anni di storia: il distributore Eni di Busca cambia gestione

Giovedì segna la fine di un’era per la comunità di Busca e per tutti coloro che, passando sulla strada da o verso Cuneo, hanno fatto tappa al distributore di benzina gestito dai fratelli Delfino e da Flavio. Dopo quasi cinquant’anni di attività, Beppe, Gianni e Flavio chiudono un capitolo importante della loro vita lavorativa per godersi la meritata pensione.

Tutto ebbe inizio nell’ottobre del 1978, quando i fratelli Beppe (23 anni) e Gianni (19 anni) decisero di aprire il distributore sotto il marchio IP. Nel 1989 si unì a loro Flavio, cognato di Beppe. Senza alcuna esperienza nel settore, con il tempo, imparando il mestiere direttamente sul campo, hanno costruito un’attività solida, basata su impegno e passione.

Negli anni, il distributore ha vissuto diverse trasformazioni: il passaggio da IP ad Agip poco prima del 2000, poi il cambio ad Eni intorno al 2010. Ma una cosa è rimasta sempre la stessa: il servizio impeccabile e la dedizione assoluta alla clientela. Oltre al rifornimento di carburante, Beppe, Gianni e Flavio hanno sempre offerto il servizio di lavaggio auto, che nei primi anni comprendeva persino il sottoscocca e il motore, in un’epoca in cui la ruggine era una delle principali nemiche delle vetture. Nel 2001 hanno ampliato l’attività con un autolavaggio multipista, un piccolo negozio di accessori per auto e persino un’edicola.

Non è mai mancato il supporto delle loro famiglie: nei weekend, a turno, le mogli Miranda, Gabriella e Maura, li affiancavano al rifornimento e al lavaggio, e nel tempo anche i figli hanno dato una mano, rendendo l’attività un vero e proprio affare di famiglia.

Beppe, Gianni e Flavio sono diventati volti familiari per tanti clienti, che li riconoscevano anche per i loro tratti distintivi:

Beppe , quello che canta sempre

, quello che canta sempre Gianni , quello con il berretto inseparabile

, quello con il berretto inseparabile Flavio, il ricciolino

Per tutti loro, il lavoro non è mai stato solo un mestiere, ma una missione: precisione e cura nel lavaggio delle auto, gentilezza e cortesia con i clienti, disponibilità totale (aperti dalle 6:30 alle 19:30 con solo un’ora di pausa) hanno reso il loro distributore un punto di riferimento per Busca e dintorni.

Ora l’attività passerà a un nuovo gestore, ma l’eredità lasciata da Beppe, Gianni e Flavio resterà impressa nella memoria di chi, per anni, ha scelto il loro distributore non solo per fare benzina, ma anche per scambiare un sorriso e una parola gentile.

Augurano una pensione serena e meritata le famiglie con

Miranda, Serena, Matteo, Alessandro, Michele e Fabrizio

Gabriella, Francesca, Paola, Alberto e Alessio

Maura, Andrea, Arianna e Elena