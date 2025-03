Volley A1/F La Honda Olivero Cuneo stappa i Play Off di Challenge Cup: incrocio con Perugia

Inizia la corsa nei Play Off di Challenge Cup per la Honda Olivero Cuneo: le Gatte se la vedranno con la Bartoccini-MC Restauri Perugia nella prima uscita verso la terza coppa europea. Si parte alle 18 di sabato 8 marzo, con la sfida che andrà in diretta su VBTV ed in chiaro sul canale YouTube di Lega Volley .

La Honda Olivero ha chiuso la regular season con una lunghezza di distacco, ma al Palasport di Cuneo ha avuto la meglio delle perugine. Dall’altro lato le Black Angels vorranno bissare il risultato maturato all’andata al Pala Barton.

Queste le parole di Agnese Cecconello in vista della sfida: “Giocare la prima sfida in casa è importante, il calendario è così: ti dà l'opportunità della doppia gara. Iniziare in casa può darti quella carica giusta per affrontare al meglio l'impegno, perché può dare maggiore fiducia nei propri mezzi. Inoltre in casa abbiamo sempre espresso un gioco migliore, anche se ci attende una partita contro una squadra molto forte”.