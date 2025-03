Solaxy raggiunge 25 dollari il giorno del crypto summit e continua ad attirare nuovi investitori

A poche ore dal tanto atteso crypto summit alla Casa Bianca, Solaxy ha alimentato l’hype degli holder e dei crypto investors raggiungendo $ 25 milioni tramite la prevendita del token nativo SOLX.

Questo traguardo assume un significato ancora più rilevante considerando il contesto attuale, caratterizzato da una fase ribassista del mercato, in cui la fiducia degli investitori risulta spesso compromessa.

In particolare, la proposta di Solaxy si distingue per l’integrazione di una soluzione Layer-2 su Solana, volta a migliorare la scalabilità e l’efficienza delle transazioni. Quindi, grazie alla combinazione di un approccio tecnologico avanzato e di una strategia di mercato ben strutturata, il progetto ha saputo generare un forte interesse nella community crypto.

Solaxy e il successo della prevendita

Fin dal lancio della prevendita a metà dicembre, Solaxy ha registrato una crescita significativa, attirando investitori grazie alla possibilità di acquistare il token SOLX a un prezzo scontato di $0,001654.

A differenza di molte altre prevendite che impongono rigidi limiti temporali o hard cap, Solaxy ha adottato un modello più flessibile, con l’intento di quotare il proprio token su un exchange decentralizzato al termine della raccolta fondi. Questo approccio ha favorito una partecipazione più ampia e diversificata da parte degli investitori.

Inoltre, l’accessibilità del token ha rappresentato un ulteriore punto di forza della prevendita. Gli utenti hanno potuto acquistare SOLX utilizzando criptovalute, carte di credito e debito, nonché tramite l’app mobile Best Wallet, facilitando l’ingresso al progetto anche per chi utilizza dispositivi mobili.

Invece, la strategia di marketing, supportata dall’allocazione del 15% dell’offerta totale alla promozione e dalla destinazione del 10% alla liquidità sugli exchange, ha consolidato ulteriormente la fiducia nella sostenibilità del progetto.

Oltre all’aspetto finanziario, l’interesse crescente nei confronti di Solaxy è stato alimentato dall’innovativa soluzione Layer-2 per Solana. Infatti, la necessità di migliorare la scalabilità della rete si è resa evidente durante i periodi di elevata attività, quando le transazioni non confermate e le commissioni elevate hanno rappresentato un ostacolo per gli utenti.

Quindi, la possibilità di ridurre questi problemi attraverso Solaxy ha attratto sia investitori retail sia sviluppatori alla ricerca di un’infrastruttura più efficiente per le loro applicazioni decentralizzate.

In aggiunta, il progetto ha attirato anche l’attenzione di molti esperti ed influencer del settore, che hanno parlato positivamente delle potenzialità del progetto.

L’innovazione del Layer-2 di Solaxy

La proposta di Solaxy non si limita a migliorare la scalabilità di Solana, ma introduce anche funzionalità cross-chain che potrebbero ampliare il potenziale di adozione della rete.

In particolare, grazie all’elaborazione delle transazioni al di fuori della chain principale e al successivo raggruppamento in batch, Solaxy riduce la congestione della rete e permette un utilizzo più efficiente delle risorse computazionali.

Questo sistema si dimostra particolarmente utile nei momenti di forte attività, come durante il trading di meme coin, quando la rete principale di Solana ha mostrato segni di rallentamento.

In aggiunta, un altro elemento chiave dell’ecosistema Solaxy è la sua compatibilità cross-chain. Il progetto sta sviluppando un bridge tra Solana ed Ethereum, combinando la rapidità e il basso costo delle transazioni di Solana con la vasta gamma di applicazioni DeFi disponibili su Ethereum.

Quindi, l’interoperabilità potrebbe rappresentare un vantaggio strategico per sviluppatori e investitori, offrendo maggiore flessibilità nella creazione e gestione di applicazioni decentralizzate.

Inoltre, come anticipato in precedenza, al centro di questa infrastruttura si trova il token SOLX, il quale non solo funge da strumento di pagamento per le commissioni di rete, ma consente anche la partecipazione alla governance e l’accesso a programmi di staking.

Attualmente, gli investitori possono ottenere rendimenti stimati del 163% annuo, con oltre 7 miliardi di token già bloccati. I premi verranno distribuiti gradualmente nei tre anni successivi alla fine della prevendita, garantendo una certa stabilità nell’ecosistema.

In generale, nel contesto più ampio del mercato delle criptovalute, le soluzioni Layer-2 stanno assumendo un ruolo sempre più rilevante.

Con progetti come Arbitrum e Optimism che hanno raggiunto valutazioni superiori a $1,5 miliardi, la richiesta di soluzioni di scalabilità è in costante crescita. Solaxy si inserisce in questo panorama con l’obiettivo di migliorare l’efficienza della rete Solana, risolvendo i problemi di congestione e rendendo la blockchain più competitiva.

Quindi, sebbene il team di Solaxy non abbia ancora annunciato una data ufficiale per il lancio della sua soluzione Layer-2, la community si aspetta che ciò avvenga nel secondo trimestre del 2025.

L’interesse attorno al progetto continua a crescere e il successo della prevendita suggerisce che gli investitori ripongono grande fiducia nel suo potenziale. Dunque, se Solaxy riuscirà a mantenere le promesse fatte, potrebbe diventare un elemento chiave nell’evoluzione dell’ecosistema Solana.

Per altre informazioni su questo progetto, leggi anche “Previsione Solaxy”.

Sito web Solaxy | X | Telegram