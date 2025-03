Dal 15 marzo riapre il Castello di Serralunga d'Alba

Con il suo profilo slanciato che domina le colline, il Castello di Serralunga d'Alba riapre al pubblico da sabato 15 marzo, offrendo una nuova stagione di visite ed esperienze tra storia, architettura e cultura del territorio. Edificato nel XIV secolo dalla famiglia Falletti, il castello è un raro esempio di fortezza a donjon in Italia, concepito non come struttura difensiva, ma come centro amministrativo e di gestione economica. Il salone amministrativo, con soffitto a cassettoni e cappella affrescata, era il fulcro della vita pubblica della fortezza, ospitando ambasciatori, rappresentanti commerciali e attività di governo della comunità. Al piano superiore si trovano gli ambienti residenziali con tre grandi camini e una latrina incassata nelle mura, mentre il cammino di ronda, in origine aperto e merlato, oggi regala un panorama straordinario sulle Langhe. Nel 1949, lo Stato italiano ha acquisito il Castello dall’Opera Pia Barolo, istituzione benefica fondata da Juliette Colbert, ultima marchesa Falletti. Oggi, il sito è gestito dalla Direzione Regionale Musei Nazionali Piemonte e valorizzato attraverso un accordo di partenariato pubblico-privato con la Barolo & Castles Foundation.

Orari di apertura e modalità di visita

Il Castello sarà aperto nei mesi di marzo e aprile il sabato, la domenica e nei giorni festivi, dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Da maggio a ottobre, oltre ai festivi e ai giorni da venerdì a lunedì, sarà possibile visitarlo anche il giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 18.30, mentre negli altri giorni seguirà l’orario 10.30-13.30 e 14.30-18.30. Dal 1° novembre entrerà in vigore l'orario ridotto con chiusura anticipata alle 17.30. Dal 1° al 9 novembre, il Castello sarà aperto il giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30, mentre da venerdì a lunedì e nei festivi l’accesso sarà consentito dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.30. Dal 10 al 30 novembre, l’apertura sarà limitata al sabato e alla domenica, mantenendo gli stessi orari. Nel mese di dicembre, le visite saranno possibili il 6, 7, 8, 27 e 28, dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.30. L’accesso è consentito esclusivamente tramite visite guidate della durata di 45 minuti, con gruppi di massimo 25 persone. Le visite si svolgono a orari fissi: al mattino alle 10.30, 11.15, 12.00 e 12.45, nel pomeriggio alle 14.30, 15.15, 16.00, 16.45 e 17.30. Dal 1° novembre, l’ultima visita sarà anticipata alle 16.45. La prenotazione è consigliata nei fine settimana e nei giorni festivi, mentre è obbligatoria per gruppi di almeno 12 persone.

Un restauro senza ripercussioni

Sono, intanto, iniziati i lavori di restauro che interesseranno il Castello e le sue strutture annesse, con un intervento approvato dalla Soprintendenza e finanziato dal Ministero della Cultura attraverso i fondi ministeriali richiesti dalla Direzione Regionale Musei Nazionali Piemonte, nell’ambito della Legge 190 del 23 dicembre 2014. I lavori comprenderanno il completo ripasso del tetto del castello e della casa oggi adibita a bookshop, oltre al rifacimento delle pavimentazioni delle corti difensive, il restauro del ponte levatoio e di una passerella lignea. L'intervento garantirà la conservazione del Castello senza interferire con la normale fruizione da parte dei visitatori. Un programma adatto a tutti Il Castello di Serralunga d’Alba non è solo un luogo da visitare, ma un'esperienza da vivere. La nuova stagione di eventi accompagna il pubblico in un viaggio tra storia, avventura e cultura enologica, con appuntamenti pensati per famiglie, appassionati di mistero e amanti del vino. Per i più piccoli, ogni terza domenica del mese, il libretto illustrato CIAO! trasforma la visita in un percorso interattivo tra giochi e racconti. In aprile, con "Disegniamo l’arte", il tema "Segreti svelati" porterà alla luce curiosità e misteri del castello. Nei mesi di maggio e settembre, l’iniziativa "Medioevo in famiglia" permetterà di esplorare la quotidianità medievale, mentre le visite speciali "C’era una volta" trasporteranno i bambini in un viaggio nel tempo con una principessa a maggio e un archeologo ad agosto. Chi ama l’atmosfera suggestiva della notte potrà scoprire gli angoli più nascosti del castello con "Castello Segreto", previsto per agosto. Gli appassionati di sfide potranno mettersi alla prova con "Castle Angels", il format ispirato alle Escape Room, che ogni primo sabato del mese trasforma il Castello in un’esperienza interattiva, ideale per gruppi e occasioni speciali.

Il vino e il territorio saranno protagonisti di eventi esclusivi. Tra giugno e luglio, le Serralunga Wine Night uniscono visite guidate serali e degustazioni nel giardino della fortezza. A settembre, "Prosit! Il Barolo. I castelli. I cru" racconterà la storia del territorio con un brindisi panoramico all’ultimo piano del Castello. A chiudere la stagione, nel terzo weekend di ottobre, torna "Narrar Castelli e Vini", un viaggio tra passato e sapori con visite animate in costume e degustazioni in collaborazione con Turismo in Langa.

Informazioni e prenotazioni

Per informazioni e prenotazioni consultare il sito www.castellodiserralunga.it o inviare un’e-mail a info@castellodiserralunga.it.