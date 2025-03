L’obiettivo 3 dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile individua la salute mentale come uno dei traguardi da conseguire per ridurre la mortalità da patologie non trasmissibili, riconoscendovi una stretta connessione con la prevenzione e la promozione del benessere della persona e della comunità a cui appartiene.

Nonostante questa forte indicazione, la tutela della salute mentale risulta spesso sottovalutata rispetto agli effettivi bisogni delle persone.

L’associazione Pre.zio.sa Prevenzione Promozione Salute ETS, in collaborazione con i comuni di Bernezzo, Caraglio, Castelmagno, Cervasca, Pradleves, Monterosso, Montemale, Valgrana, il Dipartimento di Salute Mentale interaziendale ASO S.Croce e Carle-ASL CN 1 e il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese, propone un percorso volto a elaborare, in maniera condivisa, nuovi approcci per la tutela della salute mentale e promuovere azioni preventive a livello sociale. Il progetto è realizzato grazie al contributo della Fondazione CRC.

Creare la comunità esperta: una rete per la salute mentale è un percorso di formazione interattiva finalizzato a promuovere un approccio preventivo e diffuso ai disagi psicologici, attraverso il coinvolgimento di tutta la comunità educante. Il progetto muove dalla ricognizione dei bisogni di quelle categorie di persone ritenute maggiormente esposte al disagio psicologico: i giovani, le donne in età lavorativa, gli anziani e i migranti.

Un laboratorio di idee dal quale possono uscire indirizzi importanti, istituzionali, sanitari ma soprattutto le azioni di prevenzione e di cura da intraprendere, per sviluppare competenze e favorire lo scambio di esperienze.

Il progetto sarà itinerante: il modulo GIOVANI si terrà presso la sala polivalente del comune di Bernezzo, il modulo DONNE a Caraglio presso la sala comunale in piazza don Ramazzina, il modulo ANZIANI a Cervasca nella sala polivalente in piazza dott. Bernardi e il modulo MIGRANTI a Monterosso Grana presso il salone dell’oratorio in via vecchia Valgrana. La partecipazione è libera.

L’incontro di presentazione e di avvio del progetto si terrà il 13 marzo, alle ore 15 presso la sala polivalente del comune di Bernezzo, con la presenza del Direttore del Dipartimento di Salute Mentale Interaziendale, dott. Francesco Risso.

In autunno, a conclusione del ciclo di incontri, si terrà l’evento conclusivo di presentazione del lavoro svolto.