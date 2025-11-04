Ostetricia 2.0: a Cuneo un congresso tra tradizione e innovazione

Il continuo aggiornamento scientifico e l'esperienza maturata sul campo rappresentano oggi la chiave per migliorare la qualità dell'assistenza alla donna in gravidanza. Da questa consapevolezza nasce il congresso "Ostetricia 2.0 – Tra tradizione e innovazione", che si terrà a Cuneo venerdì 8 novembre, riunendo ginecologi, ostetriche e specialisti provenienti da tutta Italia.

L'evento, sotto la direzione scientifica del direttore della Struttura Andrea Puppo, prevede una giornata di confronto su temi che spaziano dalla genetica fetale all'intelligenza artificiale, dalla gestione del parto all'assistenza in situazioni critiche.

Sono previsti 150 partecipanti e relatori di fama internazionale, che garantiranno un contributo importante alla crescita culturale del gruppo e alla qualità dell'assistenza ostetrica sul territorio.

Un'occasione per guardare al futuro della gravidanza e della nascita, coniugando le buone pratiche della tradizione con le più avanzate tecnologie e conoscenze scientifiche.

Informazioni:

Quando: Venerdì 8 novembre 2025

Dove: Cuneo

Direzione scientifica: Dott. Andrea Puppo, Direttore della Struttura

Destinatari: Ginecologi, ostetriche, specialisti del settore