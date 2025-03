Due studentesse del Soleri Bertoni di Saluzzo al “Senti chi parla” del Rotary

Un titolo evocativo, un’opportunità di crescita e una nuova prospettiva di vita: nel secondo weekend di marzo, Alice Aragno e Martina D’Amelio, studentesse della 5B del Liceo Soleri Bertoni di Saluzzo, hanno partecipato al Rypen (Rotary Youth Program of Enrichment) 2025, un evento sponsorizzato dal Distretto 2032 del Rotary e condiviso con il Distretto 2031.

L’appuntamento si è svolto a Novi Ligure, in un contesto ideale per la riflessione e la crescita personale. "In una splendida villa in mezzo alla radura, luogo ideale per ragionare su se stessi e sugli altri", raccontano le due studentesse.

Il tema centrale dell’incontro è stato la comunicazione, affrontata attraverso una serie di laboratori teatrali condotti dalla dottoressa Sassaroli. "L’obiettivo principale del programma era quello di creare un gruppo il più coeso possibile e possiamo dire che la missione è stata compiuta", spiegano Alice e Martina. "Questi tre giorni, oltre a farci stringere nuove amicizie, sono stati fondamentali per la nostra autostima e per conoscere meglio noi stesse, anche nelle parti più nascoste. Un valore aggiunto che sarà sicuramente utile per il nostro imminente esame di maturità".

Le due studentesse, reduci da una serie di successi nel debate, hanno accolto questa esperienza con curiosità e apertura. "Abbiamo affrontato questa nuova avventura senza sapere cosa aspettarci, ma con la volontà di metterci in gioco".

Un ringraziamento speciale, sottolineano Alice e Martina, va alla dirigente scolastica Alessandra Tugnoli e alla professoressa Nadia Miretto, che hanno reso possibile la loro partecipazione, oltre che al club Rotary e a tutti i compagni di viaggio. "Pezzi unici e indimenticabili del puzzle Rypen 2025".