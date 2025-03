Le frazioni Cervignasco e Via dei Romani sempre più collegate a Saluzzo: attivi nuovi collegamenti con bus di linea

Nuovi collegamenti bus da e per le frazioni Cervignasco e Via dei Romani.

Il Comune di Saluzzo, nelle scorse settimane, tramite l’assessore Giampiero Bravo e il capogruppo di maggioranza Nicolò Valenzano, aveva richiesto all’Agenzia della Mobilità piemontese (l’ente delle Regione che gestisce il trasporto pubblico locale – tpl) di aumentare le corse verso i due centri frazionali saluzzesi della pianura.

Nelle scorse settimane è arrivato il via libera.

Le novità riguardano la linea 112 Saluzzo – Cavour e saranno attuate, in questa prima fase, in via sperimentale.

Fino a prima di queste novità, i bus partivano dalla stazione di via Circonvallazione alle 13,15 e alle 14;05, per raggiungere rispettivamente Cervignasco alle 13,21 e 14,11, e Via dei Romani alle 13,23 e 14,13.

Si aggiungono le corse delle 11,30 e 17,20 con arrivo a Cervignasco alle 11,36 e 17,26 e a Via dei Romani alle 11,39 e alle 17,28.

Nel senso opposto, il bus attualmente passa a Via dei Romani alle 7,26, a Cervignasco alle 7,29 per essere in autostazione alle 7,40. Le nuove corse sperimentali sono alle 9,07 e alle 14,51 a Via dei Romani, alle 9,10 e 14,54 a Cervignasco con arrivo a Saluzzo alle 9,20 e alle 15,05.

“I residenti delle due frazioni – dicono dal Comune – avevano richiesto di migliorare i collegamenti con la città. Abbiamo avviato un dialogo con Agenzia della Mobilità e con Bus Company Grandabus che gestisce le tratte e, grazie all’impegno e alla disponibilità di tutti, abbiamo reso più efficiente il servizio e aumentato le possibilità di spostamento per chi abita fuori e vuole raggiungere il centro. Un ottimo risultato, ma il lavoro prosegue, sempre”.