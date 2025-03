Domenica 16 marzo a Saluzzo CONsonanTE, Quartetto Cavour 2025

Alle ore 21, presso la Sala Verdi della Scuola APM, il Quartetto eseguirà musiche di Giacomo Puccini e Giuseppe Verdi: Tre Minuetti per quartetto d’archi/ Quartetto in Re maggiore (G.Puccini), Quartetto per archi in mi minore (G.Verdi).

Il programma si inserisce in un percorso di valorizzazione del patrimonio musicale cameristico dei compositori italiani nati o già in attività nel periodo del Risorgimento e dell’Unità d’Italia.

Il Quartetto Cavour 2025 è composto da Andrea Scapola e Ludovico Furlani, violino, Chiara Tomassetti, viola e Tommaso Cavallo, violoncello.

I giovani musicisti sono iscritti al corso di formazione orchestrale Obiettivo Orchestra: con la guida delle prime parti della Filarmonica TRT, stanno intraprendendo un intenso percorso di specializzazione che li porterà ad affrontare le audizioni di ingresso per le più importanti compagini orchestrali italiane e internazionali.

L’ingresso alla serata è libero su prenotazione che può essere effettuata sul sito https://www.consonanteapm.it/ oppure telefonando al numero 0175 47031.

L’evento è realizzato in collaborazione con Obiettivo Orchestra, Filarmonica TRT, Città di Saluzzo e Terres Monviso.