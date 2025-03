Cavallerleone Solidale: grande partecipazione "Just The Woman I Am"

Ben 50 partecipanti, tra donne e uomini, hanno preso parte a Cavallerleone domenica 9 marzo parte "Just The Woman I Am” camminata-corsa solidale, non competitiva, di 5 chilometri tenutasi nel concentrico del paese. L’evento è stato patrocinato dal Comune nell’ambito della manifestazione che si è tenuta in molte città del Piemonte.

L’iniziativa, a cui ha partecipato il sindaco Marcellino Peretti assieme alla vice Monica Granetto con l’assessore Nadia Vola, è stato organizzata a livello regionale con lo scopo di raccogliere fondi per la ricerca universitaria sulla salute e sul cancro, promuovendo al contempo la prevenzione, corretti stili di vita, inclusione e parità di genere.

Il gruppo Cavallerleone Solidale ha risposto con entusiasmo, contribuendo al successo della giornata e registrando un’ottima adesione da parte della comunità. La manifestazione si è conclusa con una merenda conviviale, un momento di socialità e condivisione che ha rafforzato lo spirito di solidarietà tra i presenti.

Durante la giornata è stata inoltre presentata l’attività del nuovo gruppo di volontariato "Sferruzzando in compagnia", che fa parte dell'associazione solidale "Mani di Mamma". Questa realtà si impegna in progetti di supporto sociale attraverso la creazione di manufatti artigianali destinati a iniziative benefiche.

L’evento ha dimostrato la grande sensibilità degli abitanti di Cavallerleone verso tematiche fondamentali come la ricerca scientifica, la prevenzione e il sostegno reciproco. Un appuntamento che ha lasciato il segno e che, si spera, possa ripetersi con sempre maggiore partecipazione il prossimo anno.