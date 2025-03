Bra, aria di primavera al Mercato della Terra e tanti eventi in programma

E anche questo inverno è andato. Le fioriture, le giornate che si allungano, il tutto in un tripudio di colori e profumi. Come ogni terza domenica del mese, il 16 marzo i produttori del Mercato della Terra di Bra allestiranno lo spazio sotto i portici di corso Garibaldi tra sapori e scenografie degne della primavera.

L’evento, che sposa la filosofia di Slow Food, è sostenuto dalla Città di Bra, dal Mercato Campagna Amica e da Slow Food Bra al fine di avvicinare produttori e consumatori.

La tappa è d’obbligo, specialmente per gli amanti della natura e del piacere della tavola, data la vasta esposizione di prodotti per il benessere e di cibi a km zero. Vista, olfatto e gusto non potranno che ringraziare.

Si potranno così trovare cibi buoni, perché freschi e genuini; puliti, perché realizzati in modo sostenibile; giusti, perché venduti ad un prezzo che rappresenta una retribuzione corretta del lavoro dei produttori e che, allo stesso tempo, è accessibile a tutti.

La selezione Slow Food non si ferma certo qui. Inutile dirvi che gentilezza, disponibilità e cortesia sono il valore aggiunto di questo appuntamento! I profili social dei produttori, immancabili per la promozione web delle rispettive eccellenze, sono pronti a farvi venire l’acquolina in bocca.

Buon appetito con: pane cotto al forno a legna, salumi di cascina, faraone farcite, miele, formaggi a latte crudo, yogurt, pregiati vini, pesto, olio, riso, succo di mela, zafferano, dolci, latte, ma, soprattutto, frutta e tanta verdura.

Se non vi basta, aggiungiamo ulteriori dettagli che ci dà Renato Maunero, conosciuto come ‘L Cravè di Cherasco: «Grosso Silvana, dell'omonima azienda agricola, farà una dimostrazione di innesti su piante da frutta visto che è il periodo giusto, poi Antonio Piumatti dell'azienda agricola Maria Paola Pelissero farà degustare i suoi ottimi biscotti con cioccolato appena fuso, il cioccolato dell’azienda Rainero latte di Bra, e finalmente tornano le mie robiole. Siamo molto contenti di come sta crescendo il nostro mercato». Serve altro?