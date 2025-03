Francesco Gazzola eletto presidente di Adiconsum Cuneo

Francesco Gazzola è stato eletto presidente di Adiconsum (Associazione DIfesa CONSUMatori) Cuneo al VIII congresso dell’associazione che si è svolto oggi, 12 marzo, a Cuneo nel salone Bertolino nella sede Cisl Cuneo alla presenza del presidente regionale Adiconsum, Riccardo Sammartano e del segretario territoriale Cisl, Enrico Solavagione. Slogan del Congresso: protagonisti del consumo sostenibile e responsabile.

Francesco Gazzola, fino al mese di gennaio ha ricoperto l’incarico di segretario dell'Ust Cisl Cuneo, e ha lasciato l'incarico dopo aver raggiunto l'età pensionistica ma ha scelto di continuare a supportare la Cisl rimanendo a disposizione di un'Associazione strettamente collegata ad essa. Gazzola sarà affiancato in questo nuovo incarico da Riccardo Dalpadulo, che ha ricoperto il ruolo di Presidente dal 2009, e da Alessandro Buosi.

Il segretario generale Solavagione nel suo intervento, a chiusura del Congresso, ha dichiarato: “L’Adiconsum interviene in problemi che hanno anche valori economici, che toccano la vita quotidiana delle persone e delle famiglie, inflazione, salari bassi e pratiche commerciali poco chiare se non di vere e proprie truffe vittime in primo luogo lo sono le fasce più fragili della popolazione, anziani che vivono soli, cittadini stranieri, persone in condizioni di fragilità. L’Adiconsum deve offrire sostegno a questi soggetti ed in generale contro i soprusi a danno dei consumatori. Le battaglie dell’Adiconsum sono e saranno le battaglie della Cisl”.

L’Adiconsum Cuneo, riconosciuta dalla Cisl nel 1987 e fondata a Cuneo il 6 settembre 1999 e si batte contro gli abusi e i soprusi a danno dei Consumatori (pubblicità ingannevoli, pratiche scorrette, raggiri, truffe, ecc.), affinché vengano riconosciuti i loro diritti ad essere informati; ad essere difesi contro le pratiche commerciali scorrette, contro le truffe, contro i raggiri, contro le bollette pazze, contro le multe ingiuste, contro i contratti non chiari e vessatori; a scegliere con consapevolezza in un mercato di prodotti e servizi che sia sempre più sostenibile dal punto di vista economico, sociale ed ambientale.

A livello nazionale l’Adiconsum dal 1998 gestisce, su incarico del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Fondo di prevenzione del sovraindebitamento e dell’usura, rivolto alle famiglie e alle imprese familiari, in situazioni di difficoltà economica, in possesso di specifici requisiti stabiliti dalla legge (Legge 108/1996 ex art. 15).

Dal 2006, Adiconsum gestisce il Centro Europeo Consumatori Italia, punto di contatto nazionale della Rete dei Centri Europei dei Consumatori (ECC-Net), istituita dalla Commissione Europea. Al riguardo, fornisce consulenza ai consumatori europei sui loro diritti e assistenza in caso di controversie transfrontaliere tra azienda e consumatore.