A Boves una serata dedicata ai partigiani e alle partigiane della città

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato, a firma della sezione ANPI "Beppe Lerda" di Boves, relativo all'appuntamento di venerdì 21 marzo, all'auditorium Borelli.

"Nel 1943 la maggioranza della popolazione italiana fece una scelta chiara: né con la dittatura fascista, né con la dittatura nazista. Il neonato Stato, la Repubblica di Salò, era un ennesimo tradimento all'Italia. Il vero esercito italiano rimase quello partigiano, che ci permise non solo di avere libere elezioni, una Repubblica democratica ed una Costituzione, ma anche di sederci al Tavolo della pace dalla parte dei vincitori, non degli aggressori. Nell'80° anniversario della Liberazione dal nazifascismo, vogliamo ringraziare tutti quei giovani che lottarono per la libertà e conquistarono la democrazia!

Vogliamo farlo ricordandoli singolarmente. Ricordare i loro nomi, le loro storie...ognuna preziosa!

Il 21 marzo alle ore 21 all'Auditorium Borelli di Boves, con il patrocinio del Comune di Boves, consegneremo le tessere ad honorem dell'ANPI alle famiglie dei nostri amati Partigiani e sarà una serata fatta di ricordi e aneddoti raccontati dalle famiglie delle nostre partigiane e dei nostri partigiani.

Vi aspettiamo!"