Impiantisti e qualità dell’aria: a Cuneo un convegno sulle novità del nuovo Prqa

Le Confederazioni regionali dell'Artigianato del Piemonte, in collaborazione con le associazioni territoriali di Confartigianato, CNA e Casartigiani, organizzano un importante incontro informativo rivolto alle imprese impiantistiche della regione.

Il convegno si terrà martedì 25 marzo, dalle 9.30 alle 14, presso il Centro Incontri della Provincia di Cuneo (Sala Falco, corso Dante Alighieri, 41). L’evento sarà un’occasione fondamentale per approfondire le novità del nuovo Piano Regionale per la Qualità dell’Aria (Prqa) e il Piano Stralcio Riscaldamento, con particolare attenzione ai controlli sugli impianti di climatizzazione e alla corretta esecuzione delle analisi di combustione per impianti a gas e a biomassa.

L’incontro vedrà la partecipazione di esperti del settore, rappresentanti della Regione Piemonte, dell’Arpa Piemonte e della Provincia di Cuneo, che illustreranno le nuove disposizioni normative e tecniche, fornendo chiarimenti e indicazioni operative per le imprese del comparto.

Programma del convegno

Ore 9:30 - Saluti iniziali

Giorgio Felici , Presidente di Confartigianato Imprese Piemonte, a nome del Comitato Unitario delle Confederazioni regionali dell’Artigianato

Mauro Salute, Presidente Accademia di filiera "Costruzioni, infrastrutture e manutenzione del territorio orientate alla sostenibilità" – Presentazione delle attività e delle opportunità dell'Accademia

Interventi tecnici

Dr. Andrea Crocetta - Regione Piemonte (Settore Emissioni e Rischi ambientali) - Il nuovo Piano Regionale Qualità Aria e gli impianti a biomassa

Ing. Giuseppe Zulli - Regione Piemonte (Settore Emissioni e Rischi ambientali) - Il Piano Stralcio Riscaldamento: aspetti rilevanti per le imprese impiantistiche

Arch. Giovanni Nuvoli - Regione Piemonte (Settore Sviluppo Energetico Sostenibile) - Evoluzione del Catasto Impianti Termici

Perito Walter Laiolo - ARPA Piemonte (Struttura Impianti Industriali e Energia) - La programmazione dei controlli ispettivi sugli impianti termici

Ore 11:30 - Coffee break

Ripresa dei lavori

Dr. Luciano Fantino - Provincia di Cuneo (Settore Tutela Territorio) - Controlli documentali impianti termici e procedure sanzionatorie

Ing. Luca Cester - Wöhler Italia Srl - Corretta esecuzione delle analisi di combustione negli impianti a gas

Nadia Pozzato - Responsabile Ufficio Tecnico MC di Costa Moreno Srl (Consulente e formatore) - Corretta esecuzione delle analisi di combustione negli impianti a biomassa

Ore 13:30 - Domande & risposte

Ore 14:00 - Aperitivo di chiusura

L’incontro è rivolto alle imprese impiantistiche del territorio e rappresenta un’importante occasione per aggiornarsi sulle nuove normative, approfondire le modalità di gestione del Catasto Impianti Termici (CIT) e acquisire informazioni pratiche sulla gestione degli impianti.

La partecipazione è gratuita; l’iscrizione è obbligatoria tramite il link disponibile nel programma dell’evento: https://forms.gle/SGYoospUi9j7wJby6