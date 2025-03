Mondovì avrà la ciclabile al Ferrone e "Parco del tempo libero" al Beila

Approvate ieri sera, mercoledì 12 marzo, le rpime variazioni al bilancio di previsione del Comune di Mondovì.

La relazione, a cura dell'assessore al Bilancio, Alberto Rabbia, ha evidenziato il via ai lavori dell'anello ciclabile che verrà realizzato al Ferrone, grazie a un contributo di circa 70mila euro erogati tramite un bando della Regione Piemonte, destinato alle 77 città del Piemonte interessate dal "Piano Regionale per la qualità dell'aria", con un contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo per 70mila euro.

Il percorso sarà "ad anello" e si snoderà da via San Bernolfo, corso Europa, via Manzoni, corso Alpi fino alla chiesa del Ferrone.

Il progetto esecutivo è già stato approvato.

Tra gli stanziamenti anche l’inserimento nel bilancio 2025/2027 dell’intervento di rinaturalizzazione e riqualificazione di un’area ripariale del fiume Ellero, per un importo di € 420mila euro, ai fini della presentazione dell’istanza di finanziamento a valere sul bando Sviluppo e completamento di infrastrutture verdi nel territorio regionale per la realizzazione del "Parco del tempo libero" in zona Beila, che sarà inserito all'interno di un percorso ciclopedonale con l'obiettivo, in un secondo momento, di essere collegato anche al Comune di Villanova Mondovì.

"Si tratta di un intervento importante anche per la rinaturalizzazione e riqualificazione dell'area - ha evidenziato il consigliere Enrico Priale - prevede infatti interventi e per la valorizzazione del verde e gestione forestale. Il percorso verrà realizzatorecuperando una pista forestale esistente".