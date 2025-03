A Torre San Giorgio l'incontro "I campioni raccontano: sfide e valori di una vita sana"

Domenica 30 marzo 2025, dalle ore 17.00 alle ore 19.00, presso il PalaTorre di Torre San Giorgio, si terrà l’incontro “I CAMPIONI RACCONTANO: sfide e valori per una vita sana”, organizzato dall’Associazione Octavia.

L’incontro pubblico, a conclusione del progetto “Octavia in movimento ai piedi del Monviso”, è gratuito e prevede l’intervento di importanti campioni sportivi che, attraverso le loro esperienze, racconteranno come lo sport possa essere una chiave fondamentale per una vita sana e per il benessere fisico e mentale.

Moderati dalla giornalista Ilaria Blangetti, interverranno: Claudio Chiappucci, ex ciclista che nel 1992 compì una delle più grandi imprese del ciclismo; Marco Orsi, nuotatore pluripremiato che ha partecipato alle Olimpiadi del 2012 e del 2016; Anna Arnaudo, atleta che nel 2021 ha conquistato il titolo di campionessa italiana assoluta nei 5000 metri piani; Gianni Crepaldi, ex atleta e oggi allenatore di atletica leggera che ha partecipato a numerose competizioni internazionali; Fabrizio Marchiaro, mental coach che guida atleti e professionisti verso il raggiungimento dei loro obiettivi.

Il progetto è stato realizzato con il contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo, della Fondazione CRT, dalla Fondazione CRC e della Fondazione CR Saluzzo. L’iniziativa ha visto la collaborazione dell’Associazione Octavia con il Parco del Monviso, l’A.S.D. Scuola del Cammino Fitwalking Italia, l’Associazione Naturalistica Vesulus A.P.S., l’A.S.D. Relevé e l’Associazione Turismo in Langa.