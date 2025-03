Giù le mani dalle donne, lo striscione si staglia nello stadio gremito per il Cuneo Volley

Con lo striscione “Giù le mani dalle donne” una rappresentanza del club Zonta Cuneo, era presente allo stadio ieri, domenica 9 marzo, con altri 1300 spetttatori esultanti alla partita dove la MA Acqua S.Bernardo Volley Cuneo ha vinto con convinzione sui giocatori abruzzesi dell’Abba Pineto Volley .

Il messaggio che da anni il sodalizio porta nel campo del volley maschile cuneese, vuole accendere, anche durante il mese della Giornata Internazionale della donna e l’8 marzo (il Rose Day zontiano) “ i riflettori sui diritti femminili, sull'uguaglianza di genere ed in particolare vuole sensibilizzare contro tutte le forme di violenza sulle donne, fenomeno che continua a persistere nella nostra società” ha dichiarato la presidente del sodalizio di Cuneo Mara Rebuffatti.

L’evento, fatto a più mani, promosso con lo slogan “#ANDUMACUNi”, ha visto un’iniziativa speciale dedicata alle donne: biglietto ridotto a 5 euro e una mimosa in omaggio, offerte grazie al contributo di Ribero Autotrasporti, sponsor ufficiale della partita. “La mimosa, simbolo forza, delicatezza e rinascita femminile, è stata donata per ricordare che ogni donna è un fiore che merita rispetto e protezione”.

“La serata è stata resa ancora più speciale per il contributo di Ribero Autotrasporti e L’Orso Bianco - aggiunge la presidente - che hanno collaborato insieme per la realizzazione della torta dedicata a Zonta, come metafora di condivisione e amicizia. Grazie a loro, questo 8 marzo è stato reso ancora più bello, trasformando l’evento in un momento indimenticabile di festa e riflessione”.

Molto importante per l’iniziativa è stata inoltre la partecipazione straordinaria, unita all’ impegno collettivo, di tutti i ragazzi, i partecipanti e lo staff del palazzetto, che hanno dimostrato massima disponibilità e sostegno”.

Erano presenti l’Assessora comunale alla Cultura Antonella Clerico e l’assessore regionale alla Montagna Marco Gallo.