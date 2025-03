Ricette vegane con lo chef del Portichetto di Caraglio: giovedì nuovo show cooking all'Open Baladin Cuneo

Nuovo appuntamento settimanale con gli show cooking all'Open Baladin Cuneo. Appuntamento oggi 13 marzo, dalle 18 alle 20, per scoprire alcune ricette vegane proposte da Eugenio Manzone, chef del ristorante Il Portichetto in via Roma a Caraglio, da quest'anno nuovamente impegnato nella gestione gastronomica degli eventi in programma al Filatoio.

Manzone preparerà dei piatti vegani, tipo di cucina in cui si è specializzato, essendo la richiesta sempre più ampia.

In abbinamento alle birre Baladin, mostrerà come si prepara l'insalata russa con la maionese senza uova, gustosa e leggera.

Nella stagione che dà il via alla crescita spontanea delle ortiche, cucinerà dei maltagliati all'ortica con un condimento di burro e salvia e, infine, un ultimo piatto squisitamente privo di derivati animali: il brasato di sedano e rapa.

Piatti gustosi e salutari per tutti, dei quali mostrerà tutte le fasi di preparazione.

Gli eventi sono gratuiti con obbligo di prenotazione all’Open Baladin Cuneo (telefono: 0171 489199).