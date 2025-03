Degustare il formaggio, una competenza promossa dalla cooperativa Piemonte Latte

Anche quest’anno la cooperativa Piemonte Latte conferma la sua vocazione a fare rete con le tante realtà del settore lattiero-caseario del territorio.

È infatti iniziato lunedì 10 marzo il corso di primo livello per assaggiatori di formaggi, promosso da Onaf - delegazione di Cuneo, e ospitato per il terzo anno consecutivo da Piemonte Latte nella propria sede di Savigliano.

Le dieci lezioni saranno finalizzate a insegnare, con elementi teorici e pratici, a degustare e valutare i formaggi. Il corso anticipa così l’atmosfera della prossima edizione del Festival dei Formaggi Piemontesi, che anche quest’anno sarà ospitato dalla cooperativa Piemonte Latte.

Roberto Morello, Presidente della cooperativa Piemonte Latte, sottolinea “la volontà della nostra cooperativa di confermare una collaborazione importante con Onaf, realtà preziosissima per il nostro settore. Siamo orgogliosi di ospitare per la terza volta un corso rivolto a tutti coloro che desiderano imparare a degustare un prodotto eccellente, ma troppo spesso ancora sottovalutato. La qualità dei formaggi piemontesi è cresciuta molto negli ultimi anni grazie alle competenze dei produttori di latte e delle realtà che si occupano della trasformazione. Ospitiamo con convinzione ed entusiasmo questo progetto, per promuovere una consapevolezza sempre più spiccata anche nei consumatori”.