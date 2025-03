Oggi Cuneo ed altri centri della provincia si tingono di lilla per sensibilizzare sui disturbi alimentari

In occasione della 'Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla' dedicata alla sensibilizzazione sui disturbi dell’alimentazione e della nutrizione, che ricorre sabato 15 marzo, l'associazione cuneese A-Fidati, composta da famiglie che vivono o hanno vissuto questa esperienza con i propri figli, ha organizzato a Cuneo insieme all’Asl Cn1 una serie di attività rivolte alla cittadinanza in programma venerdì 14 marzo.

L’appuntamento, a causa di previsioni meteorologiche pessime, inizialmente previsto in corso Nizza (lato Palazzo Provinciale) e angolo Corso Dante, si svolgerà invece nel salone parrocchiale Sacro Cuore di Gesù in Cuneo "Don Romano Marchisio" in Via Carlo Boggio n.4.

Il pomeriggio si aprirà con ‘Le nostre parole’: lettura di testi scritti da alcune ragazze seguite dal Centro disturbi alimentari nel laboratorio di scrittura a cura di Donatella Signetti.

Seguirà una performance di danza, ispirata al tema della giornata, a cura di ‘Danzicherie’ un laboratorio aperto a tutte e tutti dove sperimentare, esprimersi e incontrarsi.

Al Famù del Parco della Resistenza, dalle 17,30 sarà inaugurata la mostra fotografica ‘Impronte di emozioni cianotipia e sentimenti – Anima Blu’, visitabile fino al 30 marzo.

Fiocchetti lilla coloreranno le rotonde di Cuneo, Borgo San Dalmazzo, Dronero, Revello per ricordare la giornata a chi transita in quei luoghi.

Saranno inoltre illuminate di lilla la Torre civica di Cuneo, il Foro frumentario di Dronero, Il Castello di Barolo, la Torre del Campanile a Revello, il Comune di Bra.

I commercianti di Dronero e Revello allestiranno le vetrine a tema con fiocchetti lilla

L’associazione A-Fidati con impegno e dedizione, si propone di essere un punto di riferimento costante sul territorio, affinché nessuna famiglia si senta abbandonata, ma riceva il supporto e l'accompagnamento necessari per affrontare con serenità e competenza un percorso complesso che richiede un intervento multidisciplinare in vari ambiti.

A- Fidati è una associazione senza scopo di lucro nata da un gruppo di genitori, parenti e amici di persone affette da Disturbi del comportamento alimentare (Dca) quali anoressia, bulimia, ‘binge-eating’ (abbuffata di cibo).

Patologie devastanti per coloro che ne soffrono e che creano un disagio profondo nell’ambito familiare e sociale.

“Conosciamo bene – dicono dall’associazione - le complessità di queste patologie e per questo intendiamo trasmettere la certezza che ‘insieme è meglio’ per affrontare i momenti di sofferenza, di difficoltà e smarrimento con i quali ci dobbiamo confrontare quotidianamente; non abbiamo la bacchetta magica ma vogliamo offrire un abbraccio per aiutare altri familiari a sentirsi meno soli”.

Per informazioni si può contattare l’associazione A-Fidati al numero: 379-2524824 o scrivere una mail al seguente indirizzo:

a-fidati@libero.it o sul sito: a-fidati.com.

Oppure rivolgersi al Centro disturbi alimentari dell'Asl Cn1 in corso Francia 10 a Cuneo, con accesso diretto previa telefonata al numero 0171-450125 o allo 335-1872973.