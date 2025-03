Va a fuoco un’abitazione nelle campagne di Mombasiglio, vigili al lavoro nella notte

Squadre di vigili del fuoco da Mondovì, Ceva e Garessio sono intervenute nella serata di ieri, sabato 15 marzo, per domare l’incendio che ha interessato un’abitazione isolata in territorio di Mombasiglio, nel Cebano.

L’allarme è arrivato intorno alle ore 22.30 da alcuni residenti della zona, che in lontananza hanno visto le fiamme sollevarsi dall’immobile, non abitato, situato in via Macogno, in una zona boschiva raggiungibile solo per mezzo di una strada sterrata, sopra alla frazione Mongia.

I vigili del fuoco hanno lavorato diverse ore, sino alle 3 di questa mattina, prima di poter fare rientro ai rispettivi distaccamenti dopo aver messo in sicurezza l’immobile, il cui tetto è andato parzialmente distrutto, e la zona.