Roreto di Cherasco, si presenta il progetto “Fieno solidale” per aiutare gli allevatori siciliani

Giovedì 20 marzo si torna a parlare dell’iniziativa “Fieno solidale” con una serata di presentazione del progetto ideato dal pastore Renato Maunero e sostenuto da Slow Food Bra.

L’appuntamento è alle ore 18, presso la Fondazione Digital Innovation Gate 421 (via Savigliano, 52), a Roreto di Cherasco e risponde all’appello per aiutare gli allevamenti siciliani in difficoltà a causa della siccità, che ha caratterizzato lo scorso anno.

Ricordiamo che si può contribuire all’iniziativa solidale anche attraverso un versamento con Satispay (profilo Slow Food Bra) o un bonifico bancario (Iban IT31Y05387 22500 000047403139). Appuntamento, quindi, per un evento di grande senso benefico.