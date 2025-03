Oggi, lunedì 17 marzo, è la Giornata mondiale della torta

Questo lunedì potrebbe essere molto più dolce di quello che sembra. Il 17 marzo si celebra infatti la Giornata della torta, o almeno una delle tante ricorrenze dedicate alle torte (l’altra è il 23 gennaio).

E la torta, in versione dolce o salata, è onnipresente in occasione di compleanni, anniversari, avvenimenti vari e, perché no, eventi comunque da vivere in pubblico e in privato e alla base di record e primati.

Che siate amanti del cioccolato o della confettura, che apprezziate una semplice sbriciolata di mele o una ricca crostata, preparando una torta rendete ancora più golosa la vostra giornata. Infatti, secondo alcune ricerche, cucinare dolci è un toccasana per il benessere psico-fisico. Per non parlare di quell’inebriante profumino che esce durante la cottura e del mix di piacere che renderà la colazione, la merenda o il dopocena una coccola perfetta.

Quella di fare torte è una vera e propria arte, ma può essere anche un bellissimo e divertente modo di passare il tempo con la propria famiglia, con gli amici, per divertirsi e stare in compagnia. Non bisogna essere dei grandi pasticceri, basta creatività e un pizzico di passione.

Allora perché non infilare le mani nella farina, tirare fuori uova, zucchero, burro, lievito, cacao… e impastare, mixare, assaggiare, annusare e lasciarsi guidare dalla dolcezza e dalla golosità di una torta fatta in casa, come quando eravamo piccoli. È già pronto il forno?