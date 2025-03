A Fossano appuntamento con Alessandro Abrate per le 'Conversazioni storiche alla Città Antiquaria'

Secondo appuntamento, sabato 22 marzo alle 10.30, in strada Croca di Vaglio n.2, con le 'Conversazioni storiche alla Città Antiquaria' in cui Alessandro Abrate, docente di Storia dell’arte all'Accademia di Belle Arti di Cuneo parlerà di pittura.

Si partirà da alcuni dipinti di epoca rinascimentale per giungere ad espressioni pittoriche dell'800.

Saranno raccontate storie di pittori e di opere, di generi in pittura, di curiosità ad essi legati. Punto centrale il periodo barocco, particolarmente caro al relatore, in cui partendo dalla grande lezione di Caravaggio passando attraverso espressioni artistiche di Rubens, Reni, Pietro da Cortona si giungerà ad artisti come Fratel Pozzo e Tiepolo.

Il racconto sarà accompagnato da immagini che analizzeranno singole opere così come grandi apparati decorativi che caratterizzano chiese e palazzi. Una sintesi evocativa in cui si potranno notare i cambiamenti del gusto rapportate al clima storico, politico ed artistico delle varie epoche prese in considerazione.