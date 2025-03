Alba: al via il progetto Spazio A.P.E. ECO per la cittadinanza attiva

Ad Alba ha preso il via il progetto Spazio A.P.E. ECO - Spazio Attività e Progettazione Educativa per l’ECOlogia, un’iniziativa del Consorzio Socio Assistenziale Alba-Langhe-Roero che offre a un gruppo di persone con disabilità l'opportunità di occuparsi della cura e manutenzione di alcune aree cittadine. Il progetto, che si sviluppa nell’ambito delle attività laboratoriali del Consorzio, punta a valorizzare le capacità individuali e a favorire l’inserimento nel tessuto sociale attraverso azioni concrete di cittadinanza attiva.

Questa mattina, martedì 18 marzo, il Sindaco di Alba, Alberto Gatto, e il direttore del Consorzio Socio Assistenziale Alba-Langhe-Roero, Marco Bertoluzzo, hanno incontrato i partecipanti mentre erano impegnati nella pulizia dei giardini di fronte alla stazione ferroviaria. L'iniziativa si configura come un'occasione per accrescere il senso di appartenenza alla comunità e per acquisire competenze utili nel percorso di autonomia. Il progetto prevede il coinvolgimento di sei persone con disabilità, di età compresa tra 20 e 40 anni, che da marzo a dicembre 2025 saranno attive ogni martedì e venerdì dalle 9:00 alle 12:00. Le attività comprendono la raccolta dei rifiuti nelle aree pubbliche, la pulizia delle zone adiacenti ai cestini, la segnalazione di eventuali danni agli arredi urbani, la preparazione di panchine e cestini per la ritinteggiatura, la manutenzione delle aree verdi e la pulizia di ingressi e cortili di edifici comunali.

Il Sindaco Alberto Gatto ha sottolineato il valore dell'iniziativa per la comunità e per i partecipanti. "La cittadinanza attiva è un valore fondamentale per la nostra amministrazione. Questo progetto permette ai partecipanti di sentirsi parte integrante della città e di contribuire al suo benessere". Durante la visita, il primo cittadino ha evidenziato l'impegno dei ragazzi coinvolti, augurandosi che l’esperienza possa rappresentare per loro un passo verso una maggiore autonomia e benessere.

Un’iniziativa che non si limita al miglioramento del decoro urbano, ma che diventa anche uno strumento di crescita personale e di integrazione, testimoniando l’impegno del Comune di Alba e del Consorzio Socio Assistenziale nel promuovere progetti capaci di rafforzare il legame tra i cittadini e il territorio.