I monregalesi Nicoletta Musso e Davide Oreglia in tv per parlare di vita di coppia e comunità cristiana

Sono intervenuti il collegamento televisivo, su TV2000, i monregalesi Nicoletta Musso e Davide Oreglia, in qualità di presidenti dell'associazione "Sposi in Cristo" per affrontare il delicato e importante tema della vita matrimoniale e di coppia nel contesto della comunità cristiana.

Nel corso della trasmissione, "In cammino", sono stati forniti suggerimenti, consigli ed esempi per le coppie, più e meno giovani, da Nicoletta e Davide, formatori e già autori di diverse pubblicazioni. La puntata ha visto tra gli osptiri anche Giovanna Valsecchi, formatrice del progetto "Mistero Grande" e insegnante di religione.

È possibile rivedere la puntata al link: https://www.tv2000.it/incammino/2025/03/14/vita-di-coppia-in-cammino-con-le-piccole-chiese-domestiche/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2iG_n7co10vghsJSYnSPVB21_Q1uHshI5wqYo6uAZ9jCC1BTKeujHkAxU_aem_uCK8FtdqHV0NooDnVN8L8A