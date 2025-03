Continua l'impegno nel sociale del Lions Club Fossano e Provincia Granda

All’incontro di venerdì 14/03/2025 sono intervenuti i signori Mariano Martinelli ed Ezio Lignola, dell’Unione Exallievi ed Exallieve di Don Bosco di Fossano per la circoscrizione Piemonte e Valle d’Aosta, che hanno parlato delle attività effettuate ed in particolare dell’ultimo “Progetto moringa per le scuole professionali delle missioni in Sierra Leone”.

Nella stessa occasione è entrata nel Lions Club la signora Graziella Bramardo. Alla precedente riunione erano divenuti soci Ivana Tolardo e Matteo Dalmazzo; in concomitanza l’appassionato scalatore Mauro Manfredi aveva presentato il libro “Montagna senza tempo” in cui raccontava le sue imprese.

Il Lions club fa presente che il prossimo mese a Fossano ci sarà un appuntamento molto importante: domenica 13 aprile sarà festeggiato il Lions Day giornata in cui annualmente si riuniscono soci provenienti da tutto il Distretto (Piemonte: Torino, Cuneo e Asti; Liguria: da Savona e Genova a Ventimiglia) e dai Distretti vicini, affollando le strade di Fossano con un’allegra marea di amici e giubbotti gialli.

In piazza Castello saranno esposte molte attività Lions svolte anche in collaborazione con altre Associazioni di servizio locali, in modo da presentare alla cittadinanza i progetti del Lions International.