A Torre Mondovì torna "Pomona" con Teatro Selvatico

Dal 26 al 30 marzo 2025, Teatro Selvatico presenta Pomona, un’esperienza immersiva che sfida il corpo, la mente e le emozioni. Un viaggio nella scomodità, nella fatica, nella potenza di ciò che ancora non conosci di te.

A Torre Mondovì, in Via delle Volte 2, la natura sarà il tuo specchio e il tuo alleato. Fiumi, grotte, fango, freddo: ogni elemento sarà parte del processo. Non si tratta solo di resistenza fisica, ma di un incontro autentico con i propri limiti, con le paure che trattengono e con il coraggio che aspetta di emergere.

Cosa accade quando lasci andare il controllo? Quando ti spingi oltre ciò che credevi possibile?

Guidati da Isacco Caraccio e Alessia Colanero, attraverserai pratiche che intrecciano consapevolezza corporea, ascolto profondo e dialogo con la natura. La musica dal vivo di Raffaele Ricciardi accompagnerà il cammino, amplificando ogni sensazione, ogni battito, ogni scoperta.

Pomona non è per chi cerca comodità. È per chi desidera sentirsi vivo, senza filtri. Per chi è pronto a sporcarsi, a tremare, a trovare forza nella vulnerabilità e potenza nell’abbandono.

Autenticità. Coraggio. Connessione. Trasformazione.

INFO E PRENOTAZIONI

info@teatroselvatico.it

Giulia +393341311626