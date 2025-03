Bra: al via "Ricomincio da me", il ciclo di incontri sulla genitorialità consapevole

Un percorso dedicato ai genitori e a tutta la comunità che intende sostenere la genitorialità in modo concreto. "Ricomincio da me" è la nuova rassegna organizzata da Rete Mamma, con il patrocinio del Comune di Bra, che si terrà tra aprile e maggio nella Sala Conferenze del Centro Polifunzionale Giovanni Arpino. L’iniziativa offre strumenti pratici per affrontare le sfide della maternità e paternità, coinvolgendo anche datori di lavoro, imprenditori e figure di supporto.

Il primo incontro, venerdì 4 aprile alle 20:30, affronterà il tema "Nuovi equilibri dopo la maternità: trovare forza in se stessi e nella coppia", con gli interventi della Dott.ssa Patrizia Garofano e della Dott.ssa Valentina Francesca Minniti. Saranno proposte strategie di gestione del carico genitoriale e strumenti per rafforzare il benessere individuale e di coppia.

Il secondo appuntamento, venerdì 11 aprile alle 20:30, sarà dedicato a "Rientro al lavoro dopo la maternità: valorizzare le competenze acquisite". Le relatrici, Dott.ssa Annalisa Spedicato e Dott.ssa Laura Racca, guideranno le partecipanti nel riconoscere e raccontare le competenze sviluppate durante la maternità, utili per la carriera e il reinserimento professionale.

Si proseguirà venerdì 9 maggio alle 20:30, con il workshop "Budget di famiglia: strumenti per una migliore gestione dell’economia domestica", a cura delle consulenti finanziarie Dott.ssa Giulia Grignani e Dott.ssa Marta Andrate. Saranno presentate strategie di budgeting e risparmio, con un’attività pratica che simulerà la gestione delle spese familiari.

L’ultimo incontro, sabato 17 maggio alle 10:00, sarà un momento di dialogo e confronto con "Rete Mamma Ascolta: un incontro per conoscersi e dialogare insieme". Facilitato dalla Dott.ssa Alessia Allocco, lo spazio sarà dedicato alle famiglie per condividere esperienze e necessità, costruendo una rete di supporto reciproco.

Rete Mamma APS, ente del terzo settore, promuove iniziative per avvicinare le famiglie alle figure professionali del settore materno-infantile. "La nostra missione è creare un ponte tra genitori ed esperti, offrendo strumenti concreti per affrontare la gravidanza, il post-parto e i primi anni di vita dei bambini", spiega Valentina De Ciechi, presidente dell’associazione.

Gli incontri sono gratuiti e sarà disponibile un servizio di baby-sitting gratuito presso la sede UISP Palestrina Pellizzari in Via Mercantini 9. La prenotazione è obbligatoria entro tre giorni prima di ogni appuntamento, tramite il modulo disponibile online. La rassegna è stata resa possibile grazie al sostegno della Fondazione CRC, di Dimar S.p.A. e dello Studio Dentistico Massano.

Per restare aggiornati, è possibile seguire Rete Mamma su Instagram (@retemamma) e Facebook (@Rete Mamma).