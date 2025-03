"Porte aperte" alla Boman di Murello

Giovedì 20 marzo la Boman di Murello ha aperto le porte del suo plant per far conoscere non solo la sua storia, dal fondatore Silvio Bonaudi - improvvisamente scomparso nel 2021- agli attuali vertici aziendali rappresentati dai figli Enrico - che oggi ricopre la carica di Presidente - e Clara Bonaudi e da Alex Belforte AD di Boman, ma anche per raccontare la filosofia che guida, da oltre 25 anni, una realtà che ha saputo diventare un'importante player italiano che opera a livello mondiale.

Un percorso di crescita basato sul alcuni cardini fondamentali.

L'attenzione verso chi lavora in Boman è da sempre elemento imprescindibile. Oggi Boman occupa circa 85 persone di cui 50 sono saldatori certificati, ma Boman è anche sinonimo di integrazione, sono infatti 48 i dipendenti che appartengono alla comunità indiana di Pancalieri (la più grossa del Piemonte), i primi dei quali hanno iniziato la loro attività negli anni in cui l'azienda è stata fondata da Bonaudi.

Ma Boman è anche sinonimo di attenzione verso il territorio quando sceglie, per esempio, di installare un defibrillatore fuori dai cancelli aziendali perchè - come sottolinea Enrico Bonaudi - " oltre ad essere a portata di mano dei dipendenti è a disposizione di chiunque ne abbia necessità al di fuori dell'azienda".

E l’attenzione è anche quella rivolta al domani, alle generazioni future. “Abbiamo un progetto che cercheremo di realizzare in un futuro molto prossimo” – dichiara Alex Belforte – “stiamo progettando la nascita della Boman Accademy, dove poter fare formazione professionale e dove dare spunti per percorsi di studio alle generazioni future”.