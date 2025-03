"Il Coraggio dell'Ovvio" dell'associazione Drin Drin arriva a Cuneo il 3 aprile con la partecipazione del fondatore Alberto Forchielli

Il 3 aprile alle ore 19, presso lo Spazio Varco (Via Carlo Pascal 5L, Cuneo) si terrà l'incontro di presentazione dell’Associazione Drin Drin nel cuneese.

L'evento, intitolato "Il Coraggio dell'Ovvio: Lavoro, Imprese e Pari Opportunità", avrà come relatori Alberto Forchielli (Co-Fondatore del Drin Drin e grandissimo imprenditore) e Ingrid Brizio (Direttore Generale dell'AFP (Azienda di Formazione Professionale) di Dronero).

L'incontro sarà moderato da Valentina Callegaro.

Durante la serata si discuterà delle sfide attuali del mondo del lavoro e dell’imprenditoria, con un’attenzione particolare all’impatto delle politiche economiche internazionali, tra cui i dazi imposti dall’amministrazione Trump, alle strategie per affrontare il cambiamento climatico, al ruolo dell’intelligenza artificiale e alle opportunità che offre. Il tema delle pari opportunità sarà un filo conduttore dell’incontro, sottolineando l’importanza di un mercato del lavoro più equo e inclusivo. Verranno inoltre condivisi i traguardi raggiunti dall’Associazione Drin Drin e le strategie future per rafforzarne la presenza sul territorio.

L’associazione “Drin Drin” – fondata da Michele Boldrin, economista noto per il suo impegno pubblico e accademico, e Alberto Forchielli, imprenditore e opinionista – così chiamata per “dare una sveglia all’Italia”, è un’organizzazione nata per costruire una nuovo laboratorio politico con l’obiettivo di fondare un partito entro la fine del 2025. Ad oggi, sono già 10.000 le persone che hanno aderito all’associazione, attirando attenzione sia in Italia che tra i tanti connazionali residenti all’estero.

L’evento è aperto sia agli associati che a coloro che desiderano conoscere meglio l’associazione. Necessaria l'iscrizione al link https://lu.ma/2nemf6y7.