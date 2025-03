Ospedale di Verduno, una giornata per esplorare il legame tra ambiente e salute

L’Asl Cn2 presenta l’evento “One Health: un Pianeta in Salute”, un’intera giornata durante la quale esperti di diversi settori illustreranno lo stato di salute del nostro Pianeta e degli esseri viventi che lo popolano, spiegando, attraverso il racconto delle loro avvincenti esperienze, quanto sia fondamentale integrare le azioni a difesa dell’ambiente negli interventi di promozione della salute umana, in un’ottica di futuro sostenibile.

Il convegno si terrà sabato 12 aprile 2025, dalle ore 8.30, presso l’Auditorium dell’Ospedale Pietro e Michele Ferrero di Verduno.

La giornata, aperta a tutti, è pensata soprattutto per far incontrare i giovani con i protagonisti delle scienze, della medicina, dello sport, dell’arte e dell’innovazione digitale, che si alterneranno in quattro sessioni tematiche, affrontando il rapporto tra la salute e il mare, lo sport, l’arte e l’innovazione tecnologica, in un’ottica di salute globale OneHealth.

Le sessioni del convegno offriranno ai partecipanti un’opportunità unica di ascoltare e dialogare con specialisti di fama internazionale, arricchendo la propria comprensione delle sfide globali legate alla salute e alla sostenibilità e stimolando un interesse concreto in questi ambiti, strategici per il futuro del nostro Pianeta. Durante la giornata sarà possibile partecipare a visite guidate all’avvincente LABSI, il Laboratorio di Simulazione Avanzata dell’Ospedale Ferrero, e a brevi sessioni di training dimostrativi con il tecnologico Robot Chirurgico. Tutte le attività della giornata saranno a partecipazione gratuita, previa prenotazione e sino ad esaurimento posti.

Informazioni e riferimenti per iscriversi all’evento e prenotare le sessioni guidate presso il LABSI e con il Robot Chirurgico, sono disponibili sul sito web dedicato all’iniziativa: https://onehealth-unpianetainsalute.my.canva.site/un-pianeta-in-salute

Durante il convegno saranno inoltre premiati i vincitori del concorso per studenti “Art a-Mare – Libere espressioni artistiche sul tema ambiente e salute”, lanciato nel mese di febbraio 2025 con la finalità di sensibilizzare il pubblico sulle tematiche ambientali, sulla cura del patrimonio naturale del nostro Pianeta e, in particolar modo, sull’importante ruolo che le risorse marine rivestono come fonte di vita e salute per tutti noi. Un motivo in più per non mancare.

Attraverso i convegni e i corsi di formazione che ciclicamente si tengono presso il suo Auditorium, l’ospedale Ferrero di Verduno si sta qualificando sempre più, oltre che come moderno luogo di diagnosi e di cura, anche come centro di formazione e ricerca per i professionisti del settore e di divulgazione per l’intera cittadinanza.