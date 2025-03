Prosegue la rassegna Maraman nelle valli Maira, Grana e Stura

Prosegue la rassegna di eventi proposti dalle e nelle 32 strutture museali ed espositive della rete Maraman delle Valli Maira, Grana e Stura. Il progetto è promosso da tutti i beni culturali della rete, coordinato da Espaci Occitan e sostenuto dalla Regione Piemonte.

Domenica 30 marzo alle ore 17 nel salone comunale di Valgrana un appuntamento proposto dai due musei locali, il Kinomuseo - Piccolo museo del Cinema e l’Esposizione delle opere artistiche in miniatura. Sarà proiettato Lou pan es lou soubeiran, ultimo documentario di Giacomo Allinei, videomaker di Prazzo, già autore di altri racconti per immagini dedicati alla Val Maira.

Il pane, protagonista e sovrano della tavola di sempre, ben diverso da quello consumato oggi, raffinato, talora industriale: un tempo era alimento con una propria sacralità, al centro di una serie di riti domestici e comunitari, dalla semina alla lievitazione, dalla cottura alla conservazione. Allinei, che del film è anche sceneggiatore, ricorda e indaga questa tematica con l’aiuto di esperti come l’agronomo e storico Lele Viola, e le testimonianze di valligiani che hanno vissuto questa ritualità, come Franco Baudino, Lorenza Lando, Biagio Ellena, la riproposizione della cottura del pane nel forno comunitario di San Martino di Stroppo ad opera di Armando Cucchietti, Laurent Constantin e Tiana Adrianavoravelo, o la scelta di Sergio Savio di riprendere la coltivazione della segale e la produzione del pane in proprio. Il film, in occitano e italiano, ha musiche originali di Giuseppe Quattromini. Alla proiezione (40’ circa) seguirà dibattito con il regista.

L’ingresso è libero e gratuito. Per info Espaci Occitan, www.espaci-occitan.org, segreteria@espaci-occitan.org, tel. 0171.904075, Fb @museooccitano, Ig @museo.occitano.