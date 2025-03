Soluzioni professionali per una ventilazione efficiente e integrata

Nel panorama edilizio contemporaneo, progettare edifici salubri, efficienti e sostenibili non è più un'opzione: è una necessità. In questo contesto si inserisce il lavoro di ALPICLIMA, concessionaria ufficiale per la provincia di Cuneo del marchio UTEK, uno dei principali riferimenti italiani nel campo della ventilazione meccanica controllata (VMC). Una sinergia che rappresenta un importante valore aggiunto per i professionisti del settore edilizio – architetti, ingegneri, progettisti e geometri – chiamati ogni giorno a integrare nei propri progetti soluzioni impiantistiche avanzate e performanti.

La VMC è oggi uno degli elementi chiave nell’edilizia residenziale, terziaria e pubblica, in quanto permette di garantire un ricambio d’aria continuo e controllato, riducendo i consumi energetici e migliorando il comfort interno. I sistemi VMC UTEK si distinguono per l’elevato standard qualitativo e per la versatilità progettuale: unità centralizzate e decentralizzate, macchine per il residenziale e per l’industriale, soluzioni canalizzate o compatte, fino ai sistemi con integrazione domotica per il controllo remoto da smartphone o tablet.

ALPICLIMA è il punto di riferimento locale per la distribuzione, consulenza e supporto tecnico dei prodotti UTEK. L’azienda offre un servizio a 360°, mettendo a disposizione dei professionisti un team altamente formato, in grado di affiancare il progettista fin dalle prime fasi: dimensionamento dell’impianto, scelta della macchina, redazione di computi, assistenza in cantiere e supporto nella stesura di capitolati. Questa modalità di lavoro si è rivelata estremamente efficace per ridurre i margini d’errore in fase esecutiva, ottimizzare tempi e costi e garantire la piena integrazione impiantistica nei progetti architettonici.

Un altro aspetto centrale è la compatibilità delle macchine UTEK con le attuali normative nazionali ed europee in materia di risparmio energetico, igiene e salubrità degli ambienti. Le unità sono certificate secondo i più alti standard, con recuperatori di calore ad alta efficienza, sistemi di filtraggio evoluti e soluzioni tecniche che rispondono alle esigenze dei protocolli NZEB, LEED, WELL e CAM. Tutti elementi che permettono di valorizzare ulteriormente i progetti e facilitare l’accesso a incentivi fiscali e bonus edilizi.

ALPICLIMA si propone dunque come partner tecnico e commerciale ideale per gli studi professionali che vogliono offrire ai propri clienti un plus concreto in termini di qualità dell’aria, risparmio energetico e durabilità degli impianti. Grazie alla solidità del marchio UTEK – realtà italiana con filiera produttiva interamente nazionale – e a una struttura organizzativa snella e reattiva, l’azienda è in grado di rispondere con rapidità ed efficacia alle richieste del mercato.

Collaborare con ALPICLIMA significa poter contare su un interlocutore affidabile e competente, sempre aggiornato sulle ultime novità tecnologiche e pronto a intervenire in modo puntuale anche in fase post-vendita.

Una risorsa preziosa per tutti quei professionisti che desiderano realizzare edifici all’avanguardia, dove comfort, efficienza e sostenibilità diventano parte integrante del progetto.

Per maggiori informazioni:

Alpiclima srl si trova in

viale Rimembranza 8/3 - 12084 Mondovì (CN)

via Cuneo 18 - 12045 Fossano (CN)

Telefono 0174-551486

Sito internet: www.alpiclima.it