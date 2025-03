Corso gratuito di stimolazione multisensoriale Snoezelen di primo livello a Frassino

Il progetto “Varaita Insieme” e l’Unione Montana organizzano un corso di primo livello sull’approccio Snoezelen, strutturato in una parte teorica e una pratica, con rilascio di attestato finale riconosciuto dall’associazione ISNA/MSE. Il laboratorio si terrà ogni lunedì di maggio, dalle 9:00 alle 13:00, presso la Sala Snoezelen nella sede dell’Unione Montana a Frassino, in Piazza Marconi 5. Il corso è rivolto a caregivers, operatori di strutture e a chiunque sia interessato a questa metodologia. I posti disponibili sono limitati a 8, con iscrizione gratuita tramite e-mail all’indirizzo snoezelen@insiemeavoi.com. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 3341256369.

Il corso di primo livello Snoezelen offre una formazione introduttiva sull’approccio multisensoriale, combinando teoria e pratica. I partecipanti apprendono i principi fondamentali del metodo, le sue applicazioni nei diversi contesti educativi e terapeutici e sperimentano direttamente l’utilizzo degli stimoli sensoriali per favorire il benessere. Il percorso formativo, strutturato in lezioni interattive ed esperienze immersive, fornisce strumenti utili per creare ambienti Snoezelen efficaci. Al termine del corso, viene rilasciato un attestato di primo livello riconosciuto dall’associazione internazionale ISNA/MSE

Lo Snoezelen è una forma di terapia basata sulla metodologia messa a punto da fine anni Settanta a metà degli anni Ottanta da due terapisti olandesi, Jan Hulsegge e Ad Verheul. L’approccio Snoezelen prevede la realizzazione di ambienti dedicati a creare focus di attenzione e suggestioni attraenti al fine di promuovere la cosiddetta “partner perceived communication” tra persone con disabilità intellettive ed operatori, in particolare nasce si rivolge a persone con autismo e varie disabilità dello sviluppo, demenza o lesioni cerebrali, ma ora questo approccio educativo basato sulla multisensorialità è stato allargato a qualsiasi utenza.

Il Progetto “Varaita Insieme” è finanziato dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito della Strategia Aree Interne – Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità, che ha rifinanziato ex art. 1, co.5 lett. E) D.L. 19/2024 gli interventi del bando NextGenerationEU dell’Unione Europea Missione n. 5, Componente 3, Linea di intervento 1.1.1. “Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità”.