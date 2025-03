In gita da Genova a Mondovì per scoprire le mongolfiere

Sono partiti da Genova e hanno raggiunto appositamente Mondovì per scoprire storia e curiosità sulle mongolfiere.

Speciale visita di istruzione per una classe quinta di un istituto comprensivo di Genova che, lo scorso venerdì 21 marzo, insieme alle maestre ha raggiunto la Città del Belvedere per un'esperienza didattica con il team di "Giro in mongolfiera".

Il pilota Marco Marin, insieme al suo team, ha accolto la scolaresca nel piazzale degli Artigiani, dove i bambini hanno ascoltato con attenzione tutte le informazioni riguardanti la storia e il funzionamento di un pallone aerostatico.

Tantissime le domande che gli alunni hanno posto all'equipaggio che ha poi gonfiato la mongolfiera tra le grida di allegria dei bambini.

La visita di istruzione - che è poi proseguita a Carrù nella sede di Giro in mongolfiera e a Vicoforte con una sosta conviviale presso "Casa Regina Montis Regalis" e la visita al Santuario - è stata proposta al termine di un interessante percorso didattico che ha coinvolto diverse discipline: storia, arte, scienze etc.

Un regalo indimenticabile per i bambini che si apprestano a terminare la primaria.