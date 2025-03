Raccolta rifiuti, numerosa partecipazione a Vicoforte al secondo incontro con la popolazione

Il secondo incontro con la popolazione per illustrare il nuovo servizio di raccolta rifiuti, tenutosi giovedì scorso, è stato nuovamente caratterizzato da una partecipazione superiore al previsto.

Alla breve introduzione del Sindaco Gasco ha fatto seguito l’intervento del presidente della Proteo Ambiente Impresa sociale, Gabriele Bovetti, che ha sintetizzato le motivazioni e le tempistiche delle innovazioni dell’attuale servizio per giungere all’avvio dal primo aprile con passaggio al “porta a porta” completo, anche per il vetro e per il rifiuto organico (ora effettuato con il posizionamento di “campane” e di cassonetti stradali).

Gianluca Tibaldi, esperto in materia di gestione della raccolta differenziata, ha poi commentato i dati attuali di raccolta differenziata già raggiunti da Vicoforte (circa il 75%), gli obiettivi posti dalla Regione Piemonte e nell’ambito del consorzio ACEM e l’importanza di proseguire in un cammino di miglioramento della qualità di differenziazione dei rifiuti.

L’incontro è terminato ricordando che la distribuzione dei nuovi contenitori alle famiglie è in corso e che si stanno valutando soluzioni operative per limitare il posizionamento di cassonetti stradali per alcune tipologie di rifiuti di minor quantità (es. oli vegetali, pile esauste, farmaci, abiti usati), per le utenze condominiali e per quelle non domestiche.

"La sensibilità dei Vicesi al tema della raccolta differenziata è stata confermata e sta alla base dei buoni risultati raggiunti in vent’anni di esperienza - commenta il sindaco Gian Pietro Gasco -. Sono certo che il passaggio al “porta a porta” totale consentirà di migliorare la qualità di raccolta differenziata e di limitare l’aumento dei costi del servizio e del trattamento dei rifiuti, costi che sono inevitabilmente destinati ad aumentare per effetto del miglioramento della qualità del servizio di raccolta, dei costi di gestione della filiera di trattamento e smaltimento dei rifiuti e del normale andamento dell’inflazione".

Al termine non sono mancate le risposte alle domande che hanno consentito di precisare diversi aspetti di dettaglio dell’avvio delle nuove modalità di servizio, fra cui la consegna dei nuovi contenitori a coloro ai quali, causa assenza, non è stato possibile recapitarli a domicilio, per cui potranno essere ritirati sabato 29 marzo presso i locali dell’ex Cubri dagli impianti sportivi o nelle altre giornate indicate nel calendario consegnato a tutte le famiglie; per qualunque disservizio ed altre informazioni sono a disposizione il numero verde della Proteo e gli uffici comunali.