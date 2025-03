Successo di pubblico per la conclusione della rassegna “Profili d'autore– migrAzioni” a Bagnasco

Sabato 22 marzo, presso la Sala San Giacomo di Bagnasco, si è conclusa con un tutto esaurito la rassegna “PROFILI D’AUTORE – migrAzioni”, un progetto culturale che ha coinvolto il pubblico in un viaggio emozionante attraverso le storie e le contaminazioni artistiche del territorio dell’Alto Tanaro.

L’evento finale ha visto protagonista la Compagnia Tirati In Ballo con lo spettacolo “Conflitti”, nato nel 2011 e ripreso nel 2024 per il tema sempre attuale della guerra. Attraverso la danza contemporanea e poesie struggenti, l’opera esplora non solo i danni visibili della guerra, come distruzione e morte, ma soprattutto quelli invisibili: il trauma psicologico, la perdita di speranza e la successiva rinascita, simboleggiata dalla forza delle donne e dalla resilienza umana.

La performance ha catturato l’attenzione di un folto pubblico, che ha gremito la sala, confermando l’interesse e la partecipazione attiva della comunità.

La rassegna “PROFILI D’AUTORE – migrAzioni” si è distinta per la sua capacità di guidare il pubblico in un percorso narrativo che va oltre i confini geografici e amministrativi, esplorando le contaminazioni artistiche, espressive ed esperienziali del territorio. Attraverso storie di emigrazione, ma anche di chi ha scelto di rimanere o di trovare una nuova casa in Valle, il progetto ha dato voce a memorie, legami culturali e nuove opportunità, creando un ponte tra passato e presente.

Un racconto corale che non si limita alla partenza, ma si snoda attraverso le influenze culturali e le connessioni umane, restituendo un’immagine viva e dinamica di un territorio ricco di storia e identità.

La rassegna si conferma come un appuntamento culturale di grande valore, capace di unire arte, comunità e territorio, e di stimolare riflessioni profonde sul tema delle migrazioni, intese non solo come spostamenti fisici, ma come viaggi dell’anima e dell’identità.

L’iniziativa è compresa tra le attività immateriali del progetto Borghi e Castelli lungo la Ferrovia del Tanaro: recupero infrastrutture, rigenerazione culturale e sociale tra storia e paesaggio – PNRR - Missione 1 - Componente 3 - Cultura 4.0 (M1C3) - Misura 2 - Investimento 2.1, finanziato dall’ Unione Europea e promosso dal Ministero della Cultura nell’ambito dell’attrattività dei borghi storici.

Oltre al Comune di Ormea, ente capofila e committente delle azioni di progetto, sono coinvolti i rispettivi Comuni aggregati di Bagnasco e Nucetto, mentre l'organizzazione logistica e tecnica degli eventi è in capo all'Associazione Culturale "D'acqua e di Ferro" che interviene anche grazie al contributo della Fondazione CRC nell'ambito del Bando Generale 2024.