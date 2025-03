Castiglione Falletto piange il dottor Felice Colonna

È mancato ieri, domenica 23 marzo, all’età di 87 anni il dottor Felice Colonna, noto pediatra originario di Cocconato, ma molto legato a Castiglione Falletto, paese della moglie e luogo in cui trascorreva ogni estate nella casa di via Roma. Molti genitori del paese lo ricordano con affetto per la sua professionalità e umanità nel curare i loro bambini.

La veglia funebre e il funerale si svolgeranno a Torino, ma la comunità di Castiglione potrà dargli l’ultimo saluto mercoledì alle ore 16, presso il cimitero di Castiglione Falletto, dove si terranno la Celebrazione della Parola e le Esequie funebri.