Verzuolo, supereroi, giochi in scatola e canzoni al castello con "La Contea del Mondo Magico"

Più forti del maltempo: i super-eroi hanno spostato i loro impegni e, nonostante il rinvio, hanno deciso di prendere parte in massa al primo evento stagionale del Castello di Verzuolo. Per due giorni, sabato 29 e domenica 30 marzo, gli eroi delle grandi saghe cinematografiche abiteranno le sue sale e il suo parco. “La Contea del Mondo Magico” è il titolo dell'evento di debutto della stagione: dopo l’apertura dedicata alla visita in anteprima ai sotterranei dell'antica fortezza, che ha registrato un sold-out di visite nel primo weekend di apertura, spalancano i cancelli per le famiglie, i piccoli e tutti gli appassionati di super-eroi della Marvel, ma non solo.

Le attività principali saranno condotte dal team dei supereroi, che hanno sviluppato un programma di attività nell’antica fortezza pensato per le famiglie e ricco di attività interattive. Tra le attività in calendario anche la musica: i Limbo Nerd, cantori moderni dei super-eroi, regaleranno amarcord musicali per ogni età. Sarà presente un mercatino tematico dedicato anche alle lavorazioni artigianali.

Da non perdere nel weekend del Castello l’Accademy del Supereroe: un percorso di formazione e divertimento per scoprire tutte le qualità e i valori degli eroi. Con la giovane “matita” saluzzese Marco Di Molfetta, poi, si potrà partecipare al laboratorio di disegno dedicato ai supereroi. A proposito di disegno, durante il fine settimana al Castello, i visitatori potranno ammirare gli elaborati a tema creati dai bambini e dai ragazzi delle scuole verzuolesi.

Il set fotografico del supereroe offrirà l’occasione per immortalarsi accanto ai personaggi più amati. Da non perdere, domenica, anche lo stand di Dimensione Arcana: l'associazione di Moretta che si occupa di giochi da tavola, di ruolo e tempo libero propone un'esperienza ludica adatta a ragazzi dai 14 anni, adulti e famiglie, in cui sarà possibile conoscere i segreti di decine di giochi e partecipare a sfide con gli esperti.

Come anticipato, quello organizzato dalla Pro Villa è un evento immersivo. “Gli inediti del castello e del suo parco” è un percorso guidato che permette di scoprire ogni ora gli angoli nascosti della fortezza e di cimentarsi in una serie di giochi e attività: tra questi il tiro con l’arco e l’esposizione di maestosi rapaci, con voli e momenti didattici a cura di Kazakistan Dreaming.

Sabato sera si terrà il memorial Elias Herrera Allamando. In quell’occasione, il Castello ospiterà esibizioni coreografate con spade laser, ispirate all’utilizzo cinematografico, e voli notturni di rapaci. Il ricavato sarà devoluto all’associazione Make a Wish, che supporta progetti per bambini e ragazzi gravemente malati.

"La Contea del Mondo Magico" andrà in scena al Castello di Verzuolo sabato 29 dalle 14 alle 19 e domenica 30 dalle 10 alle 18. Sabato a cena e domenica a pranzo sarà possibile rifocillarsi con i piatti ispirati al mondo dei supereroi, preparati dalla Pro loco e disponibili consultando il menù sul sito www.villadiverzuolo.it.

Per i bambini fino a 5 anni l'accesso è gratuito; dai 6 ai 12 anni costa 5 euro, dai 12 ai 18 anni costa 7 euro; per gli adulti 10 euro. Per chi preferisce partecipare solo alla serata del sabato, l’ingresso è gratuito per i bambini fino a 6 anni, 2 euro per quelli dai 6 ai 12 anni e 4 euro per chi ha più di 12 anni. Prevista una tariffa agevolata per i possessori della tessera Abbonamento Musei.

Per informazioni o per prenotare, è possibile contattare il numero 351-4204004 o scrivere alla mail pro.villa@virgilio.it