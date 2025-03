Fatte brillare cinque bombe a mano nel Vallone dell'Infernetto di Valdieri

Gli artificieri dell’Esercito sono intervenuti ieri (lunedì 24 marzo) per neutralizzare cinque bombe a mano rinvenute all’interno della Cava n.1 della Bastia, nel Vallone dell’Infernetto, nel comune di Valdieri.

Gli ordigni, risalenti al secondo conflitto mondiale, sono stati trovati ancora intatte e con le sicure inserite, a circa 70 metri dall’ingresso della cavità, in un’area già parzialmente franata.

L’intervento degli specialisti del 32° reggimento Genio Guastatori della Brigata alpina “Taurinense” è stato reso possibile anche grazie al supporto dei tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, che hanno permesso di raggiungere in sicurezza gli ordigni che, una volta estratti dalla miniera, sono stati trasportati e distrutti in una cava locale, adottando speciali accorgimenti per minimizzare gli effetti del brillamento.

Il 32° Reggimento Genio Guastatori, responsabile della bonifica da residuati bellici in tutto il nord-ovest, dall’inizio dell’anno ha neutralizzato oltre 70 ordigni tra Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.