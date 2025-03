Acqua, Bergesio (Lega): “Dal Ministero dell’Interno via libera a interventi per oltre 954 milioni di euro per infrastrutture idriche”

Via libera ad oltre 954 milioni di euro per interventi alle infrastrutture idriche e per la sicurezza del settore. Lo ha deciso il Ministero dell’Interno, che ha dato l’ok al primo stralcio della programmazione del Piano interventi infrastrutturali. “Un ulteriore segno di grande attenzione da parte del dicastero guidato da Matteo Salvini nei confronti delle esigenze dei cittadini e delle aziende - afferma il Senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio -. Voluto dallo stesso Ministro Salvini, il Piano idrico nazionale dà finalmente risposte a medio e lungo termine alla crisi idrica che da anni attanaglia il Paese”.

Il Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico è strumento di pianificazione di infrastrutture idriche strategiche con una visione di medio-lungo termine, basato su quattro dimensioni: economico-finanziaria, ambientale, sociale e istituzionale. Adottato a dicembre 2024, include 418 interventi ammissibili, per un valore pari a circa 12 miliardi di euro, e 565 interventi già programmati di importo finanziato dal MIT pari a circa 5 miliardi di euro.

“Con il Piano varato dal Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Salvini il Mit contribuisce in modo determinante alla corretta gestione della risorsa idrica oltre che alla messa in sicurezza delle infrastrutture idriche del Paese che da troppi anni attendono interventi di ammodernamento ed efficentamento”, dice ancora il Senatore Bergesio.

Sono 19 le Regioni coinvolte nel primo stralcio del Piano, per lavori che superano i 917 milioni di euro, mentre l'importo della progettazione è pari a circa 36 milioni di euro, per un finanziamento totale di oltre 954 milioni di euro.